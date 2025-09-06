Del sueño a la pesadilla: Solano pierde todo con Pakistán y se va expulsado

Hace poco se informó que Nolberto Solano, ídolo de Universitario de Deportes, fue contratado como director técnico de la selección de Pakistán en la modalidad Sub-23. Sin embargo, lo que parecía un enorme salto en su carrera como entrenador ha terminado convirtiéndose en una pesadilla de la que espera pronto despertar. El popular 'Ñol' perdió dos partidos consecutivos, quedó eliminado, y se fue expulsado.

Como sabemos, nuestro compatriota fue fundamental para Ricardo Gareca como su asistente técnico en la selección peruana, por lo que despertó el interés de otras instituciones deportivas y una de ellas fue el combinado asiático. Pese a ello, Pakistán perdió 1-0 ante Camboya y quedó fuera de las Eliminatorias a la Copa de Asia Sub-23, representando un enorme fracaso deportivo.

No obstante, Nolberto Solano no pudo estar en el banquillo en este compromiso debido a que una fecha antes fue expulsado en pleno partido. Y es que. previamente, los pakistaníes habían caído goleados por 8-1 ante Irán en la primera fecha de la competición, por lo que sin duda alguna el ex Universitario de Deportes deberá replantearse las cosas para revertir la situación.

Nolberto Solano quedó eliminado con Pakistán.

La selección de Pakistán marcha en la última casilla del Grupo G con 0 unidades y -8 goles en contra, pero todavía le queda un partido pendiente por la fase de grupos donde buscará de cierta forma lavarse la cara. El equipo de 'Ñol' enfrentará a Omán en el Estadio Olímpico de Phnom Penh, en Camboya, este 9 de septiembre.

¿Qué equipos ha dirigido Nolberto Solano?

Desde 2012, que debutó como director técnico oficialmente, Nolberto Solano ha dirigido a los siguientes elencos: