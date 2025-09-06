0
EN DIRECTO
USA vs. Corea del Sur EN VIVO amistoso internacional

Del sueño a la pesadilla: Solano pierde todo con Pakistán y se va expulsado

El ex Universitario, Nolberto Solano, es director técnico de la selección de Pakistán, pero quedó fuera de las Eliminatorias e incluso le mostraron la roja.

Francisco Esteves
Nolberto Solano la pasa mal en Pakistán.
Nolberto Solano la pasa mal en Pakistán.
COMPARTIR

Hace poco se informó que Nolberto Solano, ídolo de Universitario de Deportes, fue contratado como director técnico de la selección de Pakistán en la modalidad Sub-23. Sin embargo, lo que parecía un enorme salto en su carrera como entrenador ha terminado convirtiéndose en una pesadilla de la que espera pronto despertar. El popular 'Ñol' perdió dos partidos consecutivos, quedó eliminado, y se fue expulsado.

Alianza Lima fue perjudicado por amaño de partidos.

PUEDES VER: Árbitro que dirigió a Alianza Lima en la Copa confirmó que manipuló partidos a favor de apostadores

Como sabemos, nuestro compatriota fue fundamental para Ricardo Gareca como su asistente técnico en la selección peruana, por lo que despertó el interés de otras instituciones deportivas y una de ellas fue el combinado asiático. Pese a ello, Pakistán perdió 1-0 ante Camboya y quedó fuera de las Eliminatorias a la Copa de Asia Sub-23, representando un enorme fracaso deportivo.

No obstante, Nolberto Solano no pudo estar en el banquillo en este compromiso debido a que una fecha antes fue expulsado en pleno partido. Y es que. previamente, los pakistaníes habían caído goleados por 8-1 ante Irán en la primera fecha de la competición, por lo que sin duda alguna el ex Universitario de Deportes deberá replantearse las cosas para revertir la situación.

Nolberto Solano quedó eliminado con Pakistán.

La selección de Pakistán marcha en la última casilla del Grupo G con 0 unidades y -8 goles en contra, pero todavía le queda un partido pendiente por la fase de grupos donde buscará de cierta forma lavarse la cara. El equipo de 'Ñol' enfrentará a Omán en el Estadio Olímpico de Phnom Penh, en Camboya, este 9 de septiembre.

¿Qué equipos ha dirigido Nolberto Solano?

Desde 2012, que debutó como director técnico oficialmente, Nolberto Solano ha dirigido a los siguientes elencos:

  • Universitario
  • José Gálvez
  • Internacional de Toronto (Canadá)
  • Asistente de la selección peruana
  • Selección peruana Sub-23
  • AFC Eskilstuna (Suecia)
  • Blyth Spartans AFC (Inglaterra)
  • FC San Marcos
  • Santos de Nazca
  • Selección de Pakistán

No olvides revisar tu agenda deportiva

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

Lo más visto

  1. Marcelo Bielsa quedó encandilado con futbolista que jugó en el Uruguay vs. Perú: "Distinto"

  2. Marcelo Bielsa dio firme reflexión sobre el partido ante la selección peruana: "Es una..."

  3. U. de Chile se reforzó con ex Alianza Lima para los cuartos de final de la Copa Sudamericana

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano