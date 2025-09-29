Jefferson Cáceres recibió durísima crítica de su DT por su expulsión: "Muy molesto..."

Jefferson Cáceres fue uno de los futbolistas peruanos que tuvo actividad el último fin de semana en el extranjero, más precisamente en la derrota de su equipo, Dunfermline Athletic ante Patrick por la Segunda División escocesa. Sin embargo, estuvo el ex Melgar estuvo en el ojo de la polémica al ser expulsado en el primer tiempo, situación que no pasó por alto el DT Neil Lennon, quien lo criticó con duras palabras.

El estratega norirlandés no ocultó su molestia con el joven extremo nacido en Lima, asegurando que no puede aprobar ni excusar lo que hizo para que lo echaran de la cancha (le propinó un cabezazo a un rival) y que lo sucedido lo abordará con él de manera interna en los entrenamientos.

"Estoy muy molesto con Jefferson. No puedo legislar lo que hizo. Este es el segundo partido consecutivo en el que jugamos desde el medio tiempo con 10 hombres. Soy un gran defensor de la disciplina del equipo y hablamos de la expulsión de Jerry (Chilokoa-Mullen), pero la de Jefferson es inexcusable, así que lo abordaremos internamente", declaró en entrevista post partido.

Video: Dunfermline Athletic

En esa misma línea, Lennon fue claro al decir que no había necesidad de que Cáceres reaccionara de esa forma, la cual calificó de inaceptable porque por segundo partido seguido sus dirigidos juegan con un hombre menos. Por otro lado, trató de explicar la acción del futbolista de 23 años diciendo que pudo haber sido a causa del temperamento sudamericano.

"En el caso de Jerry, es un poco de mala suerte, pero la de Jefferson no. Quizás sea el temperamento sudamericano, no lo sé, pero no había ninguna necesidad de hacerlo y es inaceptable. No se puede seguir jugando con 10 hombres contra buenos equipos", agregó.

¿Cómo fue la expulsión de Jefferson Cáceres?

Cuando el reloj marcaba los 44 minutos del compromiso entre Dunfermline vs. Patrick por la fecha 8 del Championship de Escocia, Jefferon Cáceres tuvo una disputa por el balón con el zaguero Daniel O'Reilly, quien le jaló de la camiseta. Tras ello, el peruano le propinó un cabezazo en la cara que fue visto por el árbitro, el cual le sacó rápidamente la tarjeta roja directa.

Video: Dunfermline Athletic