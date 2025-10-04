Partidos de hoy EN VIVO, domingo 5 de octubre: programación y dónde ver fútbol gratis

Las grandes ligas de Europa continúa con su programación antes de entrar al parón por fecha FIFA. Por ello, aquí te dejamos la programación de la Premier, Serie A, Bundesliga, LaLiga, entre otros torneos. Además, en Sudamérica como Perú, Ecuador, Argentina, Colombia y Ecuador también tendrán actividad futbolista. Consulta el horario y canal de transmisión de los partidos de hoy domingo 5 de octubre.
Partidos de hoy Liga 1
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|12:00
|Alianza Universidad vs Alianza Lima
|L1 Max, Fanatiz
|15:00
|Atlético Grau vs Melgar
|L1 Max, Fanatiz
|17:30
|Deportivo Garcilaso vs Alianza Atlético
|L1 Max, Fanatiz
|18:00
|Universitario vs Juan Pablo II
|GolTV, Gol Peru
Partidos de hoy en Premier League
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|8:00
|Newcastle United vs Nottingham Forest
|Disney+, Zapping
|8:00
|Everton vs Crystal Palace
|Disney+
|8:00
|Aston Villa vs Burnley
|ESPN, Disney+
|8:00
|Wolverhampton vs Brighton
|Disney+
|10:30
|Brentford vs Manchester City
|ESPN, Disney+
Partidos de hoy en La Liga
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|7:00
|Deportivo Alavés vs Elche
|DIRECTV Sports, DGO
|9:15
|Sevilla vs Barcelona
|DIRECTV Sports, DGO
|11:30
|Espanyol vs Real Betis
|ESPN2, Disney+
|11:30
|Real Sociedad vs Rayo Vallecano
|DIRECTV Sports, DGO
|14:00
|Celta de Vigo vs Atlético Madrid
|DIRECTV Sports, DGO
Partidos de hoy en Serie A
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|5:30
|Udinese vs Cagliari
|ESPN2, Disney+
|8:00
|Bologna vs Pisa
|Disney+
|8:00
|Fiorentina vs Roma
|ESPN2, Disney+
|11:00
|Napoli vs Genoa
|Disney+
|13:45
|Juventus vs Milan
|ESPN, Disney+
Partidos de hoy en Bundesliga
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|8:30
|Stuttgart vs Heidenheim
|Disney+, Zapping
|10:30
|Hamburger SV vs Mainz 05
|Disney+
|12:30
|Borussia M'gladbach vs Freiburg
|Disney+
Partidos de hoy en Ligue 1
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|10:00
|Lyon vs Toulouse
|Disney+
|10:15
|Strasbourg vs Angers SCO
|Disney+
|10:15
|Le Havre vs Rennes
|Disney+
|10:15
|Monaco vs Nice
|Disney+
|13:45
|Lille vs PSG
|ESPN2, Disney+
Partidos de hoy en Primeira Liga Portugal
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|9:30
|Arouca vs Famalicão
|11:30
|Rio Ave vs Tondela
|13:15
|Sporting CP vs Sporting Braga
|GolTV
|15:15
|Porto vs Benfica
|GolTV
Partidos de hoy en Mundial Sub 20
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|15:00
|Sud África U20 vs USA U20
|DIRECTV Sports, DGO
|15:00
|Nueva Caledonia U20 vs Francia U20
|DIRECTV Sports, DGO
|18:00
|Nigeria U20 vs Colombia U20
|DIRECTV Sports, DGO
|18:00
|Arabia Saudita U20 vs Noruega U20
|DIRECTV Sports, DGO
Partidos de hoy en Primera División Argentina
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|12:30
|Godoy Cruz vs Independiente
|TyC Sports, ESPN Premium
|14:30
|Estudiantes vs Barracas Central
|TNT Sports, Max Argentina
|14:45
|Talleres Córdoba vs Belgrano
|TyC Sports, ESPN Premium
|17:00
|Boca Juniors vs Newell's
|ESPN, Disney+
|19:15
|Rosario Central vs River Plate
|ESPN, Disney+
Partidos de hoy en Brasileirão
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|14:00
|São Paulo vs Palmeiras
|Fanatiz, Premiere, Zapping
|14:00
|Vasco da Gama vs Vitória
|Fanatiz, Premiere, Zapping
|16:30
|Juventude vs Fortaleza
|Fanatiz, Premiere, Zapping
|16:30
|Bahia vs Flamengo
|Fanatiz, Premiere, Zapping
|18:30
|Cruzeiro vs Sport Recife
|Fanatiz, Premiere, Zapping
|18:30
|Ceará vs Santos
|Fanatiz, Premiere, Zapping
Partidos de hoy en Primera A Colombia
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|15:00
|Deportivo Pasto vs Alianza
|RCN Nuestra Tele, Win+ Futbol
|17:15
|Junior vs Deportes Tolima
|RCN Nuestra Tele, Win+ Futbol
|19:30
|Boyacá Chicó vs Atlético Nacional
|RCN Nuestra Tele, Win+ Futbol
Partidos de hoy en Primera A Ecuador
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|12:00
|Macará vs Aucas
|Canal del Futbol, Zapping
|14:30
|Libertad vs Orense
|Canal del Futbol, Zapping
|17:30
|Barcelona vs Ind. del Valle
|Canal del Futbol, Zapping
Partidos de hoy en Primera Division Paraguay
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|15:30
|Guaraní vs Atlético Tembetary
|Tigo Sports
|18:00
|Libertad vs Sportivo Trinidense
|Tigo Sports
Partidos de hoy en Primera Division Uruguay
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|8:30
|Progreso vs Cerro
|GolTV, Disney+, VTV+
|13:30
|Racing vs Plaza Colonia
|GolTV, Disney+, VTV+
|13:30
|Torque vs Plaza Colonia
|GolTV, Disney+, VTV+
|16:00
|Peñarol vs Danubio
|GolTV, Disney+, VTV+
Partidos de hoy en Primera División Venezuela
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|14:30
|Portuguesa vs Academia Puerto Cabello
|14:30
|Caracas vs UCV
|14:30
|Anzoátegui FC vs Monagas
|14:30
|Rayo Zuliano vs Metropolitanos
|14:30
|Estudiantes Mérida vs Yaracuyanos
Partidos de hoy en Liga MX
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|20:00
|Pumas UNAM vs Guadalajara
|Paramount+, fuboTV, TUDN
|22:05
|Tijuana vs Monterrey
|TUDN, FOX Mexico, Amazon Prime Video
Horarios de acuerdo al territorio peruano, colombiano y ecuatoriano.