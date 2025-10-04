0
Tabla posiciones de Liga 1 y Acumulado con resultados de la fecha 13 del Clausura

Partidos de hoy EN VIVO, domingo 5 de octubre: programación y dónde ver fútbol gratis

Agenda completa de partidos en vivo a disputarse este domingo 5 de octubre. Mira la programación completa de las ligas más importantes.

Sandra Morales
Programación de partidos en vivo a disputarse este domingo 5 de octubre
Programación de partidos en vivo a disputarse este domingo 5 de octubre
Las grandes ligas de Europa continúa con su programación antes de entrar al parón por fecha FIFA. Por ello, aquí te dejamos la programación de la Premier, Serie A, Bundesliga, LaLiga, entre otros torneos. Además, en Sudamérica como Perú, Ecuador, Argentina, Colombia y Ecuador también tendrán actividad futbolista. Consulta el horario y canal de transmisión de los partidos de hoy domingo 5 de octubre.

Erick Noriega y una llamativa calificación en Brasil.

PUEDES VER: Prensa brasileña calificó a Erick Noriega con firmeza tras derrota de Gremio: "Defensa…"

Partidos de hoy Liga 1

HORARIOPARTIDOSTV
12:00Alianza Universidad vs Alianza LimaL1 Max, Fanatiz
15:00Atlético Grau vs MelgarL1 Max, Fanatiz
17:30Deportivo Garcilaso vs Alianza AtléticoL1 Max, Fanatiz
18:00Universitario vs Juan Pablo IIGolTV, Gol Peru

Partidos de hoy en Premier League

HORARIOPARTIDOSTV
8:00Newcastle United vs Nottingham ForestDisney+, Zapping
8:00Everton vs Crystal PalaceDisney+
8:00Aston Villa vs BurnleyESPN, Disney+
8:00Wolverhampton vs BrightonDisney+
10:30Brentford vs Manchester CityESPN, Disney+

Partidos de hoy en La Liga

HORARIOPARTIDOSTV
7:00Deportivo Alavés vs ElcheDIRECTV Sports, DGO
9:15Sevilla vs BarcelonaDIRECTV Sports, DGO
11:30Espanyol vs Real BetisESPN2, Disney+
11:30Real Sociedad vs Rayo VallecanoDIRECTV Sports, DGO
14:00Celta de Vigo vs Atlético MadridDIRECTV Sports, DGO

Partidos de hoy en Serie A

HORARIOPARTIDOSTV
5:30Udinese vs CagliariESPN2, Disney+
8:00Bologna vs PisaDisney+
8:00Fiorentina vs RomaESPN2, Disney+
11:00Napoli vs GenoaDisney+
13:45Juventus vs MilanESPN, Disney+

Partidos de hoy en Bundesliga

HORARIOPARTIDOSTV
8:30Stuttgart vs HeidenheimDisney+, Zapping
10:30Hamburger SV vs Mainz 05Disney+
12:30Borussia M'gladbach vs FreiburgDisney+

Partidos de hoy en Ligue 1

HORARIOPARTIDOSTV
10:00Lyon vs ToulouseDisney+
10:15Strasbourg vs Angers SCODisney+
10:15Le Havre vs RennesDisney+
10:15Monaco vs NiceDisney+
13:45Lille vs PSGESPN2, Disney+

Partidos de hoy en Primeira Liga Portugal

HORARIOPARTIDOSTV
9:30Arouca vs Famalicão
11:30Rio Ave vs Tondela
13:15Sporting CP vs Sporting BragaGolTV
15:15Porto vs BenficaGolTV

Partidos de hoy en Mundial Sub 20

HORARIOPARTIDOSTV
15:00Sud África U20 vs USA U20DIRECTV Sports, DGO
15:00Nueva Caledonia U20 vs Francia U20DIRECTV Sports, DGO
18:00Nigeria U20 vs Colombia U20DIRECTV Sports, DGO
18:00Arabia Saudita U20 vs Noruega U20DIRECTV Sports, DGO

Partidos de hoy en Primera División Argentina

HORARIOPARTIDOSTV
12:30Godoy Cruz vs IndependienteTyC Sports, ESPN Premium
14:30Estudiantes vs Barracas CentralTNT Sports, Max Argentina
14:45Talleres Córdoba vs BelgranoTyC Sports, ESPN Premium
17:00Boca Juniors vs Newell'sESPN, Disney+
19:15Rosario Central vs River PlateESPN, Disney+

Partidos de hoy en Brasileirão

HORARIOPARTIDOSTV
14:00São Paulo vs PalmeirasFanatiz, Premiere, Zapping
14:00Vasco da Gama vs VitóriaFanatiz, Premiere, Zapping
16:30Juventude vs FortalezaFanatiz, Premiere, Zapping
16:30Bahia vs FlamengoFanatiz, Premiere, Zapping
18:30Cruzeiro vs Sport RecifeFanatiz, Premiere, Zapping
18:30Ceará vs SantosFanatiz, Premiere, Zapping

Partidos de hoy en Primera A Colombia

HORARIOPARTIDOSTV
15:00Deportivo Pasto vs AlianzaRCN Nuestra Tele, Win+ Futbol
17:15Junior vs Deportes TolimaRCN Nuestra Tele, Win+ Futbol
19:30Boyacá Chicó vs Atlético NacionalRCN Nuestra Tele, Win+ Futbol

Partidos de hoy en Primera A Ecuador

HORARIOPARTIDOSTV
12:00Macará vs AucasCanal del Futbol, Zapping
14:30Libertad vs OrenseCanal del Futbol, Zapping
17:30Barcelona vs Ind. del ValleCanal del Futbol, Zapping

Partidos de hoy en Primera Division Paraguay

HORARIOPARTIDOSTV
15:30Guaraní vs Atlético TembetaryTigo Sports
18:00Libertad vs Sportivo TrinidenseTigo Sports

Partidos de hoy en Primera Division Uruguay

HORARIOPARTIDOSTV
8:30Progreso vs CerroGolTV, Disney+, VTV+
13:30Racing vs Plaza ColoniaGolTV, Disney+, VTV+
13:30Torque vs Plaza ColoniaGolTV, Disney+, VTV+
16:00Peñarol vs DanubioGolTV, Disney+, VTV+

Partidos de hoy en Primera División Venezuela

HORARIOPARTIDOSTV
14:30Portuguesa vs Academia Puerto Cabello
14:30Caracas vs UCV
14:30Anzoátegui FC vs Monagas
14:30Rayo Zuliano vs Metropolitanos
14:30Estudiantes Mérida vs Yaracuyanos

Partidos de hoy en Liga MX

HORARIOPARTIDOSTV
20:00Pumas UNAM vs GuadalajaraParamount+, fuboTV, TUDN
22:05Tijuana vs MonterreyTUDN, FOX Mexico, Amazon Prime Video

Horarios de acuerdo al territorio peruano, colombiano y ecuatoriano.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Sandra Morales
AUTOR: Sandra Morales

Periodista. Coordinadora web de la sección fútbol con 10 años de experiencia en medios digitales. Seguidora de las mejores ligas del mundo, además de vóley y UFC. "El éxito no es un accidente", Pelé.

