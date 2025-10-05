- Hoy:
¿Deja Alianza? Guillermo Viscarra en la órbita de clubes de MLS y México, revelan en Bolivia
Guillermo Viscarra llegó a Alianza Lima para convertirse en el arquero titular, teniendo importantes actuaciones a nivel intencional, así como en la Liga 1.
Alianza Lima anunció el fichaje del arquero boliviano Guillermo Viscarra a finales del 2024, enfocados en armar su plantel para la temporada 2025. Meses después, y en medio del desarrollo del Torneo Clausura, una llamativa noticia desde el país del altiplano captó la atención de los hinchas blanquiazules.
Y es que indican que el popular ‘Billy’ entró en la órbita de club del extranjero para ser parte de sus filas. Cabe recordar que el arquero blanquiazul ha tenido gran participación en Copa Libertadores y Sudamericana, además es convocado regularmente a su selección.
¿Guillermo Viscarra dejará el Perú?
“Tras su gran Libertadores y Sudamericana, suenan las ofertas de la MLS y México para el portero boliviano. Alianza Lima ya toma previsiones por si se da su salida e inició charlas con Pedro Gallese que termina contrato con el Orlando City.”, indicó la cuenta de Kikai Scouting Oficial de La Paz.
