Prensa de Ecuador dio firme opinión sobre Alfonso Barco tras su expulsión con Emelec: "Peruano..."

Alfonso Barco sumó una nueva titularidad con Emelec en la derrota por 2-1 ante LDU de Quito por la Copa de Ecuador. El volante peruano abrió el marcador para el ‘Bombillo’, pero pasó de héroe a villano tras ser expulsado minutos después, dejando a su equipo con diez jugadores y facilitando la remontada rival. Ante ello, la prensa ecuatoriana no tardó en reaccionar. ¿Qué dijeron del futbolista?

Prensa de Ecuador opinó sobre Alfonso Barco tras su expulsión con Emelec

El medio 'Extra' de Ecuador realizó una crónica del partido del cuadro 'eléctrico' y analizó lo que fue el desempeño de Alfonso Barco en este encuentro, donde en un principio destacaron que fuese el encargado de marcar el primer gol.

No obstante, luego remarcaron que su expulsión, más la lesión de uno de sus compañeros, terminó inclinando la balanza para que LDU de Quito pueda remontar el marcador y adelantarse de cara a la definición final.

Prensa de Ecuador criticó la expulsión de Alfonso Barco.

"Al minuto 5, el defensa peruano Alfonso Barco aprovechó un tiro de esquina ejecutado por José Francisco Cevallos y abrió el marcador, desatando la celebración en la hinchada azul. Para Emelec el panorama se complicó tras la lesión de Cevallos y la expulsión de Barco al minuto 51, lo que permitió que los albos tomaran el control del mediocampo", mencionaron.

Por su parte, 'Diario Correo' también hizo especial hincapié en la expulsión del exjugador de Universitario de Deportes en este encuentro, reafirmando que fue condicionante para el marcador final en contra de Emelec.

"El encuentro comenzó con ventaja para el local, tras el gol de Alfonso Barco al minuto 4, quien aprovechó un córner para abrir el marcador. El Bombillo quedó con 10 jugadores a los 54 minutos tras la expulsión de Barco, situación que condicionó el trámite del compromiso", indicaron.

Así fue la expulsión de Alfonso Barco

Alfonso Barco consiguió su primer gol con Emelec

Pese a la expulsión, Alfonso Barco brindó una anotación importante de cara al partido de vuelta. El defensa peruano de 23 años logró su primer gol con la camiseta de Emelec en 14 partidos. Cabe señalar que no ha tenido la regularidad esperada con el 'Bombillo', no obstante, poco a poco va afianzándose en el equipo.