Partidos de hoy, martes 25 de noviembre: programación, horarios y dónde ver
Partidos que se realizarán hoy martes 25 de noviembre. La Champions League regresa, además tenemos la Liga de Campeones AFC, Liga de Colombia y Copa de Ecuador.
La programación completa de los partidos que se realizarán HOY martes 25 de noviembre. Se desarrollará una nueva jornada de la Champions League, además, hay Liga de Campeones AFC, también tenemos la Liga de Colombia y Copa Ecuador. Horarios y guía de canales para ver los duelos de fútbol.
Partidos de hoy por la Champions League
|Horarios
|Partidos
|Canales
|12:45
|Ajax vs. Benfica
|ESPN y Disney Plus
|12:45
|Galatasaray vs. Royale Union SG
|ESPN 2 y Disney Plus
|15:00
|Bodo vs. Juventus
|Disney Plus
|15:00
|Borussia Dortmund vs. Villarreal
|Disney Plus
|15:00
|Chelsea vs. Barcelona
|ESPN y Disney Plus
|15:00
|Manchester City vs. Bayer Leverkusen
|ESPN 2 y Disney Plus
|15:00
|Marsella vs. Newcastle
|Disney Plus
|15:00
|Nápoles vs. Qarabag
|Disney Plus
|15:00
|Slavia Praga vs. Athletic Club
|Disney Plus
Partidos de hoy por la Liga de Campeones AFC
|Horarios
|Partidos
|Canales
|2:45
|Melbourne City vs. Johor DT
|Bet365
|5:00
|Gangwon vs. Machida
|Bet365
|5:00
|Shanghai Port vs. Seoul
|Bet365
|7:15
|Chengdu Rongcheng vs. Hiroshima
|Bet365
|11:00
|Al-Wahda vs. Al-Sadd
|Bet365
|13:15
|Al Hilal vs. Al Shorta
|Disney Plus
Partidos de hoy por la Copa Paceña
|Hora
|Partido
|Canal
|18:00
|Real Oruro vs. Blooming
|Bet365
Partidos de hoy por Brasileirao
|Horarios
|Partidos
|Canales
|19:30
|Atlético MG vs. Flamengo
|Fanatiz Internacional
|19:30
|Gremio vs. Palmeiras
|Fanatiz Internacional
Partidos de hoy por la Liga de Colombia
|Hora
|Partido
|Canal
|19:30
|Ind. Santa Fe vs. Tolima
|Bet365
Partidos de hoy por Copa Ecuador
|Hora
|Partido
|Canal
|19:00
|U Católica vs. Cuenca Juniors
|DSports y DGO
Partidos de hoy por la Copa Caribe de la Concacaf
|Horarios
|Partidos
|Canales
|16:00
|Defence Force vs. Cibao
|Disney Plus
|18:00
|Universidad O&M vs. Mount Pleasant
|Disney Plus
Horarios corresponden a Perú, Colombia y Ecuador.
