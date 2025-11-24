0
Acumulado y tabla del Clausura de la Liga 1 2025

Partidos de hoy, martes 25 de noviembre: programación, horarios y dónde ver

Partidos que se realizarán hoy martes 25 de noviembre. La Champions League regresa, además tenemos la Liga de Campeones AFC, Liga de Colombia y Copa de Ecuador.

Jesús Yupanqui
Programación completa de los partidos que se realizarán HOY martes 25 de noviembre.
Programación completa de los partidos que se realizarán HOY martes 25 de noviembre. | FOTO: Composición
La programación completa de los partidos que se realizarán HOY martes 25 de noviembre. Se desarrollará una nueva jornada de la Champions League, además, hay Liga de Campeones AFC, también tenemos la Liga de Colombia y Copa Ecuador. Horarios y guía de canales para ver los duelos de fútbol.

Tabla de posiciones de la Champions League a puertas de disputarse la fecha 5.

Partidos de hoy por la Champions League

HorariosPartidosCanales
12:45Ajax vs. BenficaESPN y Disney Plus
12:45Galatasaray vs. Royale Union SGESPN 2 y Disney Plus
15:00Bodo vs. JuventusDisney Plus
15:00Borussia Dortmund vs. VillarrealDisney Plus
15:00Chelsea vs. BarcelonaESPN y Disney Plus
15:00Manchester City vs. Bayer LeverkusenESPN 2 y Disney Plus
15:00Marsella vs. NewcastleDisney Plus
15:00Nápoles vs. QarabagDisney Plus
15:00Slavia Praga vs. Athletic ClubDisney Plus

Partidos de hoy por la Liga de Campeones AFC

HorariosPartidosCanales
2:45Melbourne City vs. Johor DTBet365
5:00Gangwon vs. MachidaBet365
5:00Shanghai Port vs. SeoulBet365
7:15Chengdu Rongcheng vs. HiroshimaBet365
11:00Al-Wahda vs. Al-SaddBet365
13:15Al Hilal vs. Al ShortaDisney Plus

Partidos de hoy por la Copa Paceña

HoraPartidoCanal
18:00Real Oruro vs. BloomingBet365

Partidos de hoy por Brasileirao

HorariosPartidosCanales
19:30Atlético MG vs. FlamengoFanatiz Internacional
19:30Gremio vs. PalmeirasFanatiz Internacional

Partidos de hoy por la Liga de Colombia

HoraPartidoCanal
19:30Ind. Santa Fe vs. TolimaBet365

Partidos de hoy por Copa Ecuador

HoraPartidoCanal
19:00U Católica vs. Cuenca JuniorsDSports y DGO

Partidos de hoy por la Copa Caribe de la Concacaf

HorariosPartidosCanales
16:00Defence Force vs. CibaoDisney Plus
18:00Universidad O&M vs. Mount PleasantDisney Plus

Horarios corresponden a Perú, Colombia y Ecuador.

