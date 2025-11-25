0

Diego Churín sorprende con publicación que emociona a los hinchas de Argentina

El delantero Diego Churín fue noticia en los últimos días por su presente en Universitario y ahora sorprendió a los hinchas con una inesperada publicación.

Erickson Acuña
Diego Churín y una publicación que sorprendió a hinchas.
Diego Churín y una publicación que sorprendió a hinchas. | GLR | Composición: Líbero
COMPARTIR

En medio de gran expectativa, Diego Churín fue presentado en Universitario meses atrás como el flamante ‘9’ extranjero para acompañar a Álex Valera en el ataque; sin embargo, no cumplió con las expectativas en la temporada 2025, lo que provocaron su no renovación.

Jorge Fossati define su futuro en Universitario.

PUEDES VER: Se realizó la reunión que definirá la continuidad de Jorge Fossati en Universitario: "No..."

Si bien su entrega en el equipo de Jorge Fossati no era discutida, su falta de efectividad impacientó a los seguidores de la 'U', pues son conscientes que la falta de gol fue uno de los principales problemas en los últimos años, por lo que las críticas hacia el futbolista no tardaron en aparecer. Ahora, y tras conocerse su no continuidad, captó la atención en redes sociales.

Diego Churín captó la atención de los hinchas 

Según sus recientes Instagram Stories, Diego Churín sorprendió con una particular publicación conmemorando un año más del fallecimiento de Diego Maradona, leyenda histórica de Argentina que falleció un 25 de noviembre del 2020. Una emotiva imagen que llamó la atención.

Diego Churín

La publicación de Diego Churín sobre Maradona

De esta manera, el delantero argentino se sumó a los diversos mensajes y homenajes que han tenido los hinchas de la ‘Albiceleste’ y seguidores del ‘Pelusa’ alrededor del mundo que lo recuerdan con mucha pasión por todo lo que hizo. Aunque no escribió nada al respecto, el atacante crema sorprendió.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Erickson Acuña
AUTOR: Erickson Acuña

Egresado de la Universidad Jaime Bausate y Meza, con más de 8 años de experiencia en contenido digital. Interesado en temas relacionados a los deportes y la música.

Lo más visto

  1. Prensa brasileña apunta contra André Carrillo tras goleada a Corinthians: "Prácticamente no..."

  2. ¿A qué hora juega Real Madrid vs Olympiacos y dónde ver partido por Champions League?

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano