Diego Churín sorprende con publicación que emociona a los hinchas de Argentina
El delantero Diego Churín fue noticia en los últimos días por su presente en Universitario y ahora sorprendió a los hinchas con una inesperada publicación.
En medio de gran expectativa, Diego Churín fue presentado en Universitario meses atrás como el flamante ‘9’ extranjero para acompañar a Álex Valera en el ataque; sin embargo, no cumplió con las expectativas en la temporada 2025, lo que provocaron su no renovación.
PUEDES VER: Se realizó la reunión que definirá la continuidad de Jorge Fossati en Universitario: "No..."
Si bien su entrega en el equipo de Jorge Fossati no era discutida, su falta de efectividad impacientó a los seguidores de la 'U', pues son conscientes que la falta de gol fue uno de los principales problemas en los últimos años, por lo que las críticas hacia el futbolista no tardaron en aparecer. Ahora, y tras conocerse su no continuidad, captó la atención en redes sociales.
Diego Churín captó la atención de los hinchas
Según sus recientes Instagram Stories, Diego Churín sorprendió con una particular publicación conmemorando un año más del fallecimiento de Diego Maradona, leyenda histórica de Argentina que falleció un 25 de noviembre del 2020. Una emotiva imagen que llamó la atención.
La publicación de Diego Churín sobre Maradona
De esta manera, el delantero argentino se sumó a los diversos mensajes y homenajes que han tenido los hinchas de la ‘Albiceleste’ y seguidores del ‘Pelusa’ alrededor del mundo que lo recuerdan con mucha pasión por todo lo que hizo. Aunque no escribió nada al respecto, el atacante crema sorprendió.
