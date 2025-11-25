Partidos de hoy, miércoles 26 de noviembre: programación, horarios y canales de TV

El fútbol no se detiene este miércoles 26 de noviembre. Te presentamos la programación completa de los partidos de hoy. La Champions League nos regalará un partidazo entre Real Madrid contra Olympiacos. Además, tenemos acción en el Brasileirao, Liga Argentina, Liga Colombiana y etc.
Partidos de hoy por la Champions League
|Horarios
|Partidos
|Canales
|12:45
|Copenhague vs. Kairat Almaty
|ESPN 2 y Disney Plus
|12:45
|Pafos vs. Mónaco
|ESPN y Disney Plus
|15:00
|Arsenal vs. Bayern Múnich
|ESPN y Disney Plus
|15:00
|Atlético Madrid vs. Inter
|Disney Plus
|15:00
|Eintracht Fráncfort vs. Atalanta
|Disney Plus
|15:00
|Liverpool vs. PSV
|Disney Plus
|15:00
|Olympiacos vs. Real Madrid
|ESPN 2 y Disney Plus
|15:00
|PSG vs. Tottenham
|Disney Plus
|15:00
|Sporting CP vs. Club Brujas
|Disney Plus
Partidos de hoy por la Liga Argentina
|Hora
|Partido
|Canal
|19:30
|Lanús vs. Tigre
|TyC Sports Internacional y Bet365
Partidos de hoy por la Liga de Campeones
|Horarios
|Partidos
|Canales
|5:00
|Ulsan HD vs Buriran
|Bet365
|7:15
|Shanghai Shenhua vs. Vissel Kobe
|Disney Plus
Partidos de hoy por la AFC Champions League 2
|Horarios
|Partidos
|Canales
|7:15
|Bangkok Utd vs. Selangor
|Bet365
|7:15
|Lion City vs. Persib
|Bet365
|8:45
|Andijan vs. Arkadag
|Bet365
|8:45
|Istiqlol Dushanbe vs. Al Nassr
|Bet365
|11:00
|Al Zawraa vs. Goa
|Bet365
|11:00
|Esteghlal vs. Al Wasl
|Bet365
Partidos de hoy por la Copa Paceña
|Horarios
|Partidos
|Canales
|14:00
|Guabirá vs. The Strongest
|Betano
|17:00
|GV San Jose vs. Nacional Potosí
|Bet365
|19:30
|Bolívar vs. SA Bulo Bulo
|Bet365
Partidos de hoy por Brasileirao
|Hora
|Partido
|Canal
|17:00
|Bragantino vs. Fortaleza
|Fanatiz Internacional
Partidos de hoy por la Liga de Chile
|Horarios
|Partidos
|Canales
|16:00
|Arica vs. Cobreloa
|Bet365 y Max Chile
|18:30
|Dep. Concepción vs. Copiapó
|Bet365 y Max Chile
Partidos de hoy por la Liga de Colombia
|Horarios
|Partidos
|Canales
|18:30
|Atl. Bucaramanga vs. Junior
|RCN Nuestra Tele
|20:30
|Atlético Nacinal vs. Junior
|RCN Nuestra Tele
Partidos de hoy por la Liga Nacional de Guatemala
|Hora
|Partido
|Canal
|20:30
|Municipal vs. Guastatoya
|Bet365
Partidos de hoy por la Liga Nacional de Honduras
|Horarios
|Partidos
|Canales
|16:00
|Platense vs. Olancho
|18:15
|Juticalpa vs. Victoria
|20:30
|Real España vs. Genesis
Partidos de hoy por la Liga MX
|Horarios
|Partidos
|Canales
|20:00
|Juárez vs. Toluca
|Bet365
|21:00
|Monterrey vs. América
|ViX
Partidos de hoy por Concacaf Central American Cup
|Hora
|Partido
|Canal
|21:00
|Alajuelense vs. Xelajú
|Disney Plus
Partidos de hoy por la Copa de Primera
|Horarios
|Partidos
|Canales
|15:00
|S. Ameliano vs. Sportivo Trinidense
|Bet365
|17:30
|Olimpia vs. 2 de Mayo
|Bet365
Horarios corresponden a Perú, Colombia y Ecuador.