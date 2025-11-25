0

Partidos de hoy, miércoles 26 de noviembre: programación, horarios y canales de TV

Programación de partidos que se realizarán HOY miércoles 26 de noviembre. Hay Champions League, Brasileirao, Liga Argentina, Liga Colombiana y etc.

Jesús Yupanqui
Programación de partidos que se realizarán hoy miércoles 26 de noviembre
Programación de partidos que se realizarán hoy miércoles 26 de noviembre | Composición de Líbero
El fútbol no se detiene este miércoles 26 de noviembre. Te presentamos la programación completa de los partidos de hoy. La Champions League nos regalará un partidazo entre Real Madrid contra Olympiacos. Además, tenemos acción en el Brasileirao, Liga Argentina, Liga Colombiana y etc.

Real Madrid vs Olympiacos EN VIVO por Champions League.

Partidos de hoy por la Champions League

HorariosPartidosCanales
12:45Copenhague vs. Kairat AlmatyESPN 2 y Disney Plus
12:45Pafos vs. MónacoESPN y Disney Plus
15:00Arsenal vs. Bayern MúnichESPN y Disney Plus
15:00Atlético Madrid vs. InterDisney Plus
15:00Eintracht Fráncfort vs. AtalantaDisney Plus
15:00Liverpool vs. PSVDisney Plus
15:00Olympiacos vs. Real MadridESPN 2 y Disney Plus
15:00PSG vs. TottenhamDisney Plus
15:00Sporting CP vs. Club BrujasDisney Plus

Partidos de hoy por la Liga Argentina

HoraPartidoCanal
19:30Lanús vs. TigreTyC Sports Internacional y Bet365

Partidos de hoy por la Liga de Campeones

HorariosPartidosCanales
5:00Ulsan HD vs BuriranBet365
7:15Shanghai Shenhua vs. Vissel KobeDisney Plus

Partidos de hoy por la AFC Champions League 2

HorariosPartidosCanales
7:15Bangkok Utd vs. SelangorBet365
7:15Lion City vs. PersibBet365
8:45Andijan vs. ArkadagBet365
8:45Istiqlol Dushanbe vs. Al NassrBet365
11:00Al Zawraa vs. GoaBet365
11:00Esteghlal vs. Al WaslBet365

Partidos de hoy por la Copa Paceña

HorariosPartidosCanales
14:00Guabirá vs. The StrongestBetano
17:00GV San Jose vs. Nacional PotosíBet365
19:30Bolívar vs. SA Bulo BuloBet365

Partidos de hoy por Brasileirao

HoraPartidoCanal
17:00Bragantino vs. FortalezaFanatiz Internacional

Partidos de hoy por la Liga de Chile

HorariosPartidosCanales
16:00Arica vs. CobreloaBet365 y Max Chile
18:30Dep. Concepción vs. CopiapóBet365 y Max Chile

Partidos de hoy por la Liga de Colombia

HorariosPartidosCanales
18:30Atl. Bucaramanga vs. JuniorRCN Nuestra Tele
20:30Atlético Nacinal vs. JuniorRCN Nuestra Tele

Partidos de hoy por la Liga Nacional de Guatemala

HoraPartidoCanal
20:30Municipal vs. GuastatoyaBet365

Partidos de hoy por la Liga Nacional de Honduras

HorariosPartidosCanales
16:00Platense vs. Olancho
18:15Juticalpa vs. Victoria
20:30Real España vs. Genesis

Partidos de hoy por la Liga MX

HorariosPartidosCanales
20:00Juárez vs. TolucaBet365
21:00Monterrey vs. AméricaViX

Partidos de hoy por Concacaf Central American Cup

HoraPartidoCanal
21:00Alajuelense vs. XelajúDisney Plus

Partidos de hoy por la Copa de Primera

HorariosPartidosCanales
15:00S. Ameliano vs. Sportivo TrinidenseBet365
17:30Olimpia vs. 2 de MayoBet365

Horarios corresponden a Perú, Colombia y Ecuador.

