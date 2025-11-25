Partidos de hoy, miércoles 26 de noviembre: programación, horarios y canales de TV

El fútbol no se detiene este miércoles 26 de noviembre. Te presentamos la programación completa de los partidos de hoy. La Champions League nos regalará un partidazo entre Real Madrid contra Olympiacos. Además, tenemos acción en el Brasileirao, Liga Argentina, Liga Colombiana y etc.

Partidos de hoy por la Champions League

Horarios Partidos Canales 12:45 Copenhague vs. Kairat Almaty ESPN 2 y Disney Plus 12:45 Pafos vs. Mónaco ESPN y Disney Plus 15:00 Arsenal vs. Bayern Múnich ESPN y Disney Plus 15:00 Atlético Madrid vs. Inter Disney Plus 15:00 Eintracht Fráncfort vs. Atalanta Disney Plus 15:00 Liverpool vs. PSV Disney Plus 15:00 Olympiacos vs. Real Madrid ESPN 2 y Disney Plus 15:00 PSG vs. Tottenham Disney Plus 15:00 Sporting CP vs. Club Brujas Disney Plus

Partidos de hoy por la Liga Argentina

Hora Partido Canal 19:30 Lanús vs. Tigre TyC Sports Internacional y Bet365

Partidos de hoy por la Liga de Campeones

Horarios Partidos Canales 5:00 Ulsan HD vs Buriran Bet365 7:15 Shanghai Shenhua vs. Vissel Kobe Disney Plus

Partidos de hoy por la AFC Champions League 2

Horarios Partidos Canales 7:15 Bangkok Utd vs. Selangor Bet365 7:15 Lion City vs. Persib Bet365 8:45 Andijan vs. Arkadag Bet365 8:45 Istiqlol Dushanbe vs. Al Nassr Bet365 11:00 Al Zawraa vs. Goa Bet365 11:00 Esteghlal vs. Al Wasl Bet365

Partidos de hoy por la Copa Paceña

Horarios Partidos Canales 14:00 Guabirá vs. The Strongest Betano 17:00 GV San Jose vs. Nacional Potosí Bet365 19:30 Bolívar vs. SA Bulo Bulo Bet365

Partidos de hoy por Brasileirao

Hora Partido Canal 17:00 Bragantino vs. Fortaleza Fanatiz Internacional

Partidos de hoy por la Liga de Chile

Horarios Partidos Canales 16:00 Arica vs. Cobreloa Bet365 y Max Chile 18:30 Dep. Concepción vs. Copiapó Bet365 y Max Chile

Partidos de hoy por la Liga de Colombia

Horarios Partidos Canales 18:30 Atl. Bucaramanga vs. Junior RCN Nuestra Tele 20:30 Atlético Nacinal vs. Junior RCN Nuestra Tele

Partidos de hoy por la Liga Nacional de Guatemala

Hora Partido Canal 20:30 Municipal vs. Guastatoya Bet365

Partidos de hoy por la Liga Nacional de Honduras

Horarios Partidos Canales 16:00 Platense vs. Olancho 18:15 Juticalpa vs. Victoria 20:30 Real España vs. Genesis

Partidos de hoy por la Liga MX

Horarios Partidos Canales 20:00 Juárez vs. Toluca Bet365 21:00 Monterrey vs. América ViX

Partidos de hoy por Concacaf Central American Cup

Hora Partido Canal 21:00 Alajuelense vs. Xelajú Disney Plus

Partidos de hoy por la Copa de Primera

Horarios Partidos Canales 15:00 S. Ameliano vs. Sportivo Trinidense Bet365 17:30 Olimpia vs. 2 de Mayo Bet365

Horarios corresponden a Perú, Colombia y Ecuador.