La drástica medida que tomó Gustavo Gómez en Brasil tras perder la final ante Flamengo - VIDEO

Con el único gol de Danilo da Silva, Flamengo venció a Palmeiras por la gran final de la Copa Libertadores 2025 y conquistó un nuevo título. Como era de esperarse, este resultado generó la tristeza y desazón de los hinchas del ‘Verdao’ que esperaban alcanzar la gloria en el Estadio Monumental de Lima.

Horas después del partido, y luego de arribar a Brasil, Gustavo Gómez captó la atención de la hinchada y usuarios en redes sociales con una medida que tomó tras estar en las instalaciones del club de Sao Paulo. El hecho fue compartido por medios locales que siguieron cada detalle.

Gustavo Gómez llamó la atención de hinchas de Palmeiras

“Tras finalizar sus actividades diarias, los jugadores se subieron a sus vehículos y se fueron a casa. Sin embargo, dos jugadores llamaron la atención por salir del centro de entrenamiento a pie: el defensa Gustavo Gómez y el centrocampista Emiliano Martínez”, informó el medio Globo Esporte.

(Video: Globo Esporte)

De acuerdo a las imágenes compartidas por el medio brasileño, el capitán de Palmeiras dejó la sede del club sin custodia alguna y sin vehículo, caminando rumbo a su domicilio por las calles aledañas, al igual que el uruguayo Emiliano Martínez. La escena generó diversas reacciones en los aficionados e internautas.

Aunque solo se trata de un particular momento que protagonizó el jugador paraguayo para dirigirse a casa, lo cierto es que el video difundido recientemente no dejó de llamar la atención.

Historial de campeones de la Copa Libertadores