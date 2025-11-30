0
EN VIVO
Nacional vs Peñarol por la final de la Liga AUF
EN DIRECTO
Real Madrid vs Girona por LaLiga

La drástica medida que tomó Gustavo Gómez en Brasil tras perder la final ante Flamengo - VIDEO

El capitán de Palmeiras, Gustavo Gómez sorprendió a todos al llegar a Brasil luego de la dura derrota ante Flamengo por Copa Libertadores.

Erickson Acuña
Gustavo Gómez llegó a Brasil y sorprendió a los hinchas.
Gustavo Gómez llegó a Brasil y sorprendió a los hinchas. | Composición: Líbero
COMPARTIR

Con el único gol de Danilo da Silva, Flamengo venció a Palmeiras por la gran final de la Copa Libertadores 2025 y conquistó un nuevo título. Como era de esperarse, este resultado generó la tristeza y desazón de los hinchas del ‘Verdao’ que esperaban alcanzar la gloria en el Estadio Monumental de Lima.

Mariano Closs llamó la atención en pleno partido de Copa Libertadores.

PUEDES VER: Mariano Closs sorprende con rotundo calificativo al Monumental en plena transmisión: "Estadio…"

Horas después del partido, y luego de arribar a Brasil, Gustavo Gómez captó la atención de la hinchada y usuarios en redes sociales con una medida que tomó tras estar en las instalaciones del club de Sao Paulo. El hecho fue compartido por medios locales que siguieron cada detalle. 

Gustavo Gómez llamó la atención de hinchas de Palmeiras

“Tras finalizar sus actividades diarias, los jugadores se subieron a sus vehículos y se fueron a casa. Sin embargo, dos jugadores llamaron la atención por salir del centro de entrenamiento a pie: el defensa Gustavo Gómez y el centrocampista Emiliano Martínez”, informó el medio Globo Esporte.

(Video: Globo Esporte)

De acuerdo a las imágenes compartidas por el medio brasileño, el capitán de Palmeiras dejó la sede del club sin custodia alguna y sin vehículo, caminando rumbo a su domicilio por las calles aledañas, al igual que el uruguayo Emiliano Martínez. La escena generó diversas reacciones en los aficionados e internautas. 

Aunque solo se trata de un particular momento que protagonizó el jugador paraguayo para dirigirse a casa, lo cierto es que el video difundido recientemente no dejó de llamar la atención.

Historial de campeones de la Copa Libertadores

  • Flamengo (2025)
  • Botafogo (2024)
  • Fluminense (2023)
  • Flamengo (2022)
  • Palmeiras (2021)
  • Palmeiras (2020)
  • Flamengo (2019)

No olvides revisar tu agenda deportiva

Erickson Acuña
AUTOR: Erickson Acuña

Egresado de la Universidad Jaime Bausate y Meza, con más de 8 años de experiencia en contenido digital. Interesado en temas relacionados a los deportes y la música.

Lo más visto

  1. Nacional vs. Peñarol EN VIVO ONLINE VTV: transmisión GRATIS del Clásico

  2. Leao Butrón visitó el Monumental en la final y sorprende con fuerte mensaje: "Estadio de…"

  3. Real Madrid vs. Girona EN VIVO y EN DIRECTO vía ESPN por LaLiga

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano