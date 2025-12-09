Es hincha de Alianza Lima, destaca en Alemania y tiene todo preparado para jugar en febrero

¡Atención! Un futbolista que en los últimos meses se hizo muy conocido por la hinchada nacional ha sorprendido al mundo entero, ya que tiene todo listo para saltar al terreno de juego en el mes de febrero. Este crack internacional milita en Alemania y está fuertemente vinculado a uno de los clubes más grandes del fútbol peruano: Alianza Lima.

PUEDES VER: Alianza Lima y los posibles rivales en Fase 1 de la Copa ibertadores 2026 tras ser Perú 4

Nos referimos a Felipe Chávez, mediocampista con raíces incaicas que incluso ya disputó minutos con la selección peruana en un partido amistoso contra Chile. Ahora, tras haber estado 60 días inactivo en la reserva del Bayern Múnich, nuestro compatriota volvió a tener actividad y fue colocado en el terreno de juego.

Tras haber superado una dura lesión, el volante ingresó a los 62' del compromiso ante el Sporting de Lisboa por la Fase Liga de la UEFA Youth League (torneo Sub-19), pero lamentablemente para sus aspiraciones terminó quedando eliminado por su puntaje en la tabla de posiciones, representando así un enorme fracaso para el gigante alemán.

Felipe Chávez ha jugado en la selección peruana.

Ahora, tras una pausa por invierno en toda la categoría, Felipe Chávez recién volverá a jugar con el Bayern Múnich en el mes de febrero del próximo 2026. Es decir, estará todo diciembre y enero sin contar con actividad deportiva, por lo que esto podría pasarle factura al haber vuelto recientemente de una lesión.

Felipe Chávez y Alianza Lima

Fabián Chávez, hermano y representante de Felipe, contó hace unos meses que el mediocampista es aficionado de Alianza Lima gracias a su familia. "Felipe Chávez, por parte de nuestro padre, es hincha blanquiazul, es hincha de Alianza Lima. Su mejor amigo es, sin dudas, Bassco Soyer", indicó.