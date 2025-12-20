Dejó Alianza Lima y ahora da el golpe firmando por club que destacó en Libertadores: "Hasta 2028"

Si eres hincha blanquiazul, entonces conoces a Gustavo Costas, el histórico DT que se empotró en podio de ídolos de los íntimos cuando consiguió el bicampeonato de Alianza Lima en 2003 y 2004, pues el argentino ha dado una gran noticia para todos los hinchas de Racing Club el renovado su compromiso como preparador de "La Academia".

Histórico de Alianza Lima da el salto a campeón sudamericano

Y es que se ha dado a conocer de que Costas ha renovado su compromiso con el histórico cuadro argentino para mantener un proyecto a largo plazo, por lo que es oficial que el preparador se mantendrá en "el primer grande" hasta diciembre de 2028, año que coincide con el final del periodo del presidente del club, Diego Milito.

De acuerdo a lo informado por medio de comunicación especializados argentinos detalla que este el proceso de conversaciones para la renovación de Costas inició cuando Racing quedó eliminado de la Copa Libertadores ante el Flamengo de Brasil.

En los últimos años, Costas se ha convertido en ídolo de Racing Club, sumado a que él ha sido jugador e hincha desde la infancia de "La Academia", ganándose ese galardón cuando este cuadro se coronó como campeón de la Copa Sudamericana en 2024, sobre todo porque este equipo venía de una sequía deportiva importante.

Gustavo Costas le dio a Alianza Lima el bicampeonato de 2003-2004.

Gustavo Costas se queda en Racing hasta 2028

Según detalla Canal 26, las negociaciones entre Costas y Milito no fueron sencillas, ya que en un primer momento el problema capital fue el motivo económico, pero con el transcurso de las semanas ambas posiciones conciliaron en este sentido, cerrando el contrato por tres temporadas más, permitiendo al ex DT de Alianza Lima generar un proyecto que tiene como objetivo consolidar a Racing como un grande la Argentina.

Se sabe que la firma del contrato se llevará a cabo la próxima semana, el mismo que incluirá incrementos salarias anuales. Todo ello se finiquitará cuando Costas regrese de sus vacaciones .

En lo que lleva Gustavo Costas como entrenador de Racing Club, el cuadro argentino consiguió ser campeón de la Copa Sudamericana, pero también la Recopa Sudamericana, así como ha sumado 188 partidos dirigidos, con 86 victorias, 65 derrotas y 37 empates.

De acuerdo a Canal 26, Costas tiene la tarea pendiente de retener futbolistas claves para la plantilla y que son pretendidos por equipos extranjeros, sonando fuerte los nombre de Juan Nardoni, Adrián Martínez, Facundo Cambeses y Santiago Sosa.