0

Los terribles números de 2 de Mayo, rival de Alianza Lima en la Copa Libertadores

El equipo paraguayo viene de caer 5-1 en la liga de su país y su próximo rival será Alianza Lima en la Copa Libertadores. Conoce sus números antes del enfrentamiento entre ambos.

Fabian Vega
Alianza Lima hará su debut en la Libertadores ante 2 de mayo
Alianza Lima hará su debut en la Libertadores ante 2 de mayo | Alianza Lima
COMPARTIR

Alianza Lima ya debe tener bien estudiado a su próximo rival en la Copa Libertadores. El equipo de Pablo Guede buscará repetir la hazaña que hizo el club a inicios del 2025 al superar a tres rivales para llegar a la fase de grupos. Mientras que el último partido ante los blanquiazules terminó en victoria ante Sport Huancayo, en Paraguay, Sportivo 2 de mayo cayó 5-1 de manera estrepitosa.

Juan Pablo Goicochea, exjugador de Alianza Lima, cerca de fichar por club campeón

PUEDES VER: Juan Pablo Goicochea, ex Alianza Lima, rompe el mercado y avanza su fichaje a club campeón

En el papel el equipo peruano es ampliamente favorito, pero cualquier cosa podría pasar. 2 de mayo no ha tenido un desempeño brillante en Paraguay, para el partido ante Alianza Lima llegan sin sumar victorias. El torneo en Paraguay ya comenzó, se jugaron tres partidos y hasta el momento no conoce de victorias. A continuanción los números:

Los terribles números de 2 de Mayo, rival de Alianza Lima en la Copa Libertadores

  • Partidos disputados: 3
  • Partidos ganados: 0
  • Partidos perdidos: 2
  • Partidos empatados: 1
  • Goles a favor: 3
  • Goles en contra: 6
  • El dato: jugó 2 partidos de local y perdió 1 y empató el otro
CS 2 de Mayo cayó 5-1 en la Liga de Paraguay | CS 2 de Mayo

CS 2 de Mayo cayó 5-1 en la Liga de Paraguay | CS 2 de Mayo

Esta derrota del día de hoy ante Nacional Paraguay deberá de ser estudiada por el comando técnico de Alianza Lima, aquí pueden encontrar la clave de la victoria y quien sabe, quizás una goleada. Es un equipo que hace su debut en el torneo internacional, para los blanquiazules sería un 'papelón' caer eliminados.

CS 2 de Mayo vs en Alianza Lima en Paraguay

El partido se jugará el próximo miércoles 4 de febrero desde las 19:30 horas en Perú. Alianza Lima alistará su mejor once para conseguir ventaja y poder cerrar la llave de la mejor manera en Matute. Ahora mismo el equipo cuenta con grandes figuras que superan ampliamente a las de su rival. A Pablo Guede le tocará hacer un buen trabajo para que funcionen en lo colectivo.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Lo más visto

  1. Alianza Lima vs 2 de Mayo: fecha y hora oficial del partido por Copa Libertadores 2026

  2. Duelo de peruanos en Australia: Piero Quispe se enfrentó cara a cara con Aydan Hammond

Notas Recomendadas

Ofertas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano