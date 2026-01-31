Alianza Lima ya debe tener bien estudiado a su próximo rival en la Copa Libertadores. El equipo de Pablo Guede buscará repetir la hazaña que hizo el club a inicios del 2025 al superar a tres rivales para llegar a la fase de grupos. Mientras que el último partido ante los blanquiazules terminó en victoria ante Sport Huancayo, en Paraguay, Sportivo 2 de mayo cayó 5-1 de manera estrepitosa.

En el papel el equipo peruano es ampliamente favorito, pero cualquier cosa podría pasar. 2 de mayo no ha tenido un desempeño brillante en Paraguay, para el partido ante Alianza Lima llegan sin sumar victorias. El torneo en Paraguay ya comenzó, se jugaron tres partidos y hasta el momento no conoce de victorias. A continuanción los números:

Los terribles números de 2 de Mayo, rival de Alianza Lima en la Copa Libertadores

Partidos disputados: 3

Partidos ganados: 0

Partidos perdidos: 2

Partidos empatados: 1

Goles a favor: 3

Goles en contra: 6

El dato: jugó 2 partidos de local y perdió 1 y empató el otro

CS 2 de Mayo cayó 5-1 en la Liga de Paraguay | CS 2 de Mayo

Esta derrota del día de hoy ante Nacional Paraguay deberá de ser estudiada por el comando técnico de Alianza Lima, aquí pueden encontrar la clave de la victoria y quien sabe, quizás una goleada. Es un equipo que hace su debut en el torneo internacional, para los blanquiazules sería un 'papelón' caer eliminados.

CS 2 de Mayo vs en Alianza Lima en Paraguay

El partido se jugará el próximo miércoles 4 de febrero desde las 19:30 horas en Perú. Alianza Lima alistará su mejor once para conseguir ventaja y poder cerrar la llave de la mejor manera en Matute. Ahora mismo el equipo cuenta con grandes figuras que superan ampliamente a las de su rival. A Pablo Guede le tocará hacer un buen trabajo para que funcionen en lo colectivo.