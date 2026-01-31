- Hoy:
- Partidos de hoy
- Juan Pablo II vs FC Cajamarca
- Melgar vs Cienciano
- Elche vs Barcelona
- Atlético Nacional vs Inter Miami
- América vs Necaxa
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Liga 1 2026
- Tabla de la Liga Peruana de Vóley
Universitario vs ADT EN VIVO por Liga 1: a qué hora juega, alineaciones, apuestas y dónde ver
Universitario vs ADT desde el Estadio Monumental, se enfrentan este domingo, en la primera fecha del Torneo Apertura 2026.
Universitario de Deportes volverá a escena en la Liga 1 este domingo 1 de febrero, cuando reciba a ADT en el Estadio Monumental U Marathon, en el duelo correspondiente a la primera jornada del Torneo Apertura 2026. El compromiso está pactado para las 6.00 p. m. y contará con transmisión en vivo por Liga 1 Max.
PUEDES VER: Alineaciones Universitario vs ADT: el renovado once de Rabanal para su debut por Liga 1 2026
Universitario vs ADT por la Liga 1 2026:
El cuadro crema inicia una nueva temporada con la ilusión intacta y el desafío de sostener su hegemonía en el fútbol peruano. El choque ante el conjunto tarmeño marcará, además, el estreno oficial del equipo dirigido por Javier Rabanal, quien dejó buenas sensaciones en el reciente partido de presentación, donde Universitario mostró solidez y contundencia ante su gente.
La ‘U’ llega a este estreno tras una pretemporada con resultados positivos. En su última aparición, el elenco merengue firmó una convincente victoria en la Noche Crema ante la U de Chile (3-0), resultado que reforzó la confianza del plantel de cara al inicio del campeonato. Antes de ello, sostuvo encuentros de preparación que sirvieron para ajustar piezas y consolidar la idea del comando técnico.
Universitario vs ADT se enfrentan en el Monumental.
En la otra vereda aparece ADT, un rival que suele complicar a los grandes y que buscará dar el golpe en Lima. El conjunto de Tarma afronta este debut tras una serie de amistosos exigentes ante Cajamarca y Libertad, en los que no logró sumar triunfos, pero que le permite llegar con ritmo.
El antecedente inmediato entre ambos guarda un recuerdo especial para los hinchas cremas. En su última visita a Tarma, Universitario logró una victoria clave que quedó marcada en la historia reciente del club. Ahora, el escenario cambia, pero la exigencia se mantiene: empezar con el pie derecho un nuevo camino en la Liga 1 frente a un adversario que promete dar pelea.
¿A qué hora juega Universitario vs ADT?
El partido entre Universitario vs ADT está programado para realizarse este domingo 2 de febrero, desde las 6.00 p. m. de acuerdo al horario peruano.
- México: 5.00 p.m.
- Perú: 6.00 p.m.
- Ecuador: 6.00 p.m.
- Colombia: 6.00 p.m.
- Bolivia: 7.00 p.m.
- Venezuela: 7.30 p.m.
- Estados Unidos (Nueva York, Miami y Washington): 7.00 p.m.
- Argentina: 8.00 p.m.
- Brasil: 8.00 p.m.
- Uruguay: 8.00 p.m.
- Paraguay: 8.00 p.m.
- Chile: 8.00 p.m.
¿Dónde ver Universitario vs ADT EN VIVO?
El partido entre Universitario vs ADT por la Liga 1, contará con transmisión EN VIVO a través de la señal de L1 MAX. Cabe destacar que ese canal está incluído en operadores como Movistar TV, Best Cable, DirecTV y Claro TV.
¿Qué canal transmite Universitario vs ADT EN DIRECTO?
- Canadá: Fanatiz Canada
- México: Fanatiz Mexico
- Perú: Movistar Play, Liga1 Play, Liga 1 Max
- Puerto Rico: Fanatiz USA
- EE. UU.: Fanatiz USA
Universitario vs ADT pronóstico: apuestas y cuotas
|APUESTAS
|UNIVERSITARIO
|EMPATE
|ADT
|Betsson
|1.21
|5.70
|13.50
|Betano.pe
|1.23
|6.50
|17.00
|bet365
|1.22
|5.50
|10.00
|1xBet
|1.25
|5.55
|10.60
|CoolbetLATAM
|1.25
|5.40
|13.50
|DoradoBet
|1.25
|5.50
|12.00
Universitario vs ADT: últimos enfrentamientos
- 26.10.25 - ADT 1-2 Universitario
- 20.06.25 - Universitario 5-0 ADT
- 19.10.24 - Universitario 2-1 ADT
- 03.05.24 - ADT 2-0 Universitario
- 16.08.23 - ADT 2-0 Universitario
Universitario vs ADT: posibles alineaciones
Universitario: Diego Romero, Aldo Corzo, Caín Fara, César Inga, Andy Polo, Martín Pérez Guedes, Jesús Castillo, Jairo Concha, José Carabalí, Álex Valera, Edison Flores.
ADT: Juan Valencia, Teo Gómez, Arthur Gutiérrez, Roony Biojo, Jhair Soto, John Narváez, Luis Pérez, Luis Benites, Víctor Cedrón, Aldair Rodríguez, Hideyoshi Arakaki.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas
PRECIOS/ 29.90
PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO
PRECIOS/ 43.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90