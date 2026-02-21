Sakaryaspor sorprende a Sergio Peña con duro mensaje sobre su futuro tras malos resultados

Cuando se creía que se convertiría en una de las estrellas de Alianza Lima, Sergio Peña se vio envuelto en una denuncia de presunto abuso sexual a una joven en Uruguay. Tras quedar desvinculado del club blanquiazul, viajó a Turquía para firmar por el Sakaryaspor y ahora fue sorprendido con una noticia que podría cambiar el rumbo de su futuro en el extranjero.

Los resultados no están acompañando al Sakaryaspor y es que incluso con los refuerzos que realizaron, como Sergio Peña, el equipo no logran sumar puntos y se mantiene en los últimos puestos de la tabla. De no obtener victorias, podrían marcar su descenso a la Liga 3 de Turquía. Ante ello, el club decidió tomar una importante decisión que afecta al jugador peruano.

Sergio Peña recibe duro mensaje del Sakaryaspor por malos resultados

Luego de varias derrotas consecutivas, la directiva del Sakaryaspor tomó la decisión de destituir al entrenador. El equipo de Sergio Peña perdió como local ante el Pendikspor por 0-2 como parte de la fecha 26 de la Superliga de Turquía. De esta manera, Hakan Kutlu dejó de ser el DT y esto generó incertidumbre entre la hinchada.

"Nos hemos separado de nuestro entrenador jefe, Hakan Kutlu. Le agradecemos el esfuerzo realizado hasta la fecha y le deseamos éxito en su futura carrera", fue el mensaje que compartieron en sus redes sociales. Sin embargo, dentro de esta mala noticia, se confirmó quién será el nuevo estratega que tratará de revertir la situación de Sergio Peña y compañía.

Sergio Peña tendrá nuevo entrenador.

Sakaryaspor anunció a Mustafa Dalci como nuevo técnico y que será el que empiece a planificar los próximos partidos para evitar el descenso. "Nuestro club ha llegado a un acuerdo con Mustafa Dalci para el puesto de entrenador. ¡Bienvenido!", señañaron.

El Sakaryaspor tiene serias posibilidades de ser uno de los equipos que vaya al descenso. Actualmente está en el puesto 18 y se mantiene en zona roja. A esto hay que sumarle que no ha sumado victorias desde hace 9 partidos. La última vez que ganó fue en diciembre de 2025.