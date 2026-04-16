¿Vuelve a la Liga 1? En Turquía revelan que Sergio Peña dejará al Sakaryaspor tras descender

Sergio Peña se volvió noticia luego de conocerse que descendió con Sakaryaspor tras la última derrota por 2-1 ante Esenler Erokspor en la Segunda División de Turquía. Tras ello, el futuro del volante nacional era una interrogante y la prensa internacional sorprendió al revelar que sucederá con el volante nacional y exjugador de Alianza Lima.

En Turquía revelan que Sergio Peña dejará al Sakaryaspor tras descender

Sakaryaspor había concretado el fichaje de Sergio Peña con el objetivo de elevar el nivel del equipo y evitar el descenso, firmándolo por un año y medio. Sin embargo, el rendimiento del mediocampista no fue el esperado y recientemente se conoció que dejará la institución.

La información fue revelada por el portal turco ‘Spor264’, que detalló que Peña contaba con una opción para extender su contrato por una temporada adicional en caso de que el club se mantuviera en la Segunda División. Además, existía una cláusula que permitía la rescisión automática si el equipo descendía a la tercera categoría.

Sergio Peña dejará al Sakaryaspor tras perder la categoría

"Se ha sabido que la opción de renovación por un año se activará si el Sakaryaspor permanece en la liga. Sin embargo, se indicó que si el club desciende, el contrato del futbolista peruano expirará el 30 de junio de 2026 y quedarálibre", reveló el citado medio.

Asimismo, se indicó que el volante de la selección peruana percibía un salario de 200 mil euros y tenía una prima adicional si lograba alcanzar los 10 goles y 10 asistencias, objetivo que no se concretó al no alcanzar dichas cifras.

De esta manera, el exjugador de Alianza Lima quedará como agente libre a finales de junio del presente año, por lo que tendrá la posibilidad de negociar y firmar con cualquier club, inclusive uno de la Liga 1.

Sergio Peña tiene ofertas en el fútbol europeo

Del mismo modo, ‘Spor264’ reveló que hay otros equipos de Turquía y Rusia que se han interesado en hacerse con los servicios de Sergio Peña para la próxima temporada. De hecho, indicaron que los clubes Batman Petrolspor y Bursaspor de la tercera división ya preguntaron por el fichaje del volante.