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Jordania vs. Argelia por el Mundial 2026: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido?

Jordania vs. Argelia chocan este lunes por la fecha 2 del grupo J del Mundial 2026. Repasa a qué hora juegan y qué canal transmite EN VIVO este partido.

Jostein Canales
Jordania y Argelia juegan este lunes por la fecha 2 del grupo J del Mundial 2026.
Jordania y Argelia juegan este lunes por la fecha 2 del grupo J del Mundial 2026. | Foto: Composición de Libero
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Jordania vs. Argelia se enfrentan este lunes 22 de junio, desde el Levi's Stadium de Santa Clara, California, en un partido correspondiente a la fecha 2 del grupo J del Mundial 2026. Por ello, en esta nota te brindamos los horarios en los distintos países y dónde podrás ver EN VIVO todas las incidencias de este duelo.

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Jordania vs. Argelia: horario del partido

Si te gusta ver los encuentros del Mundial 2026 y deseas sintonizar el partido de Jordania vs. Argelia, por la segunda fecha del grupo J, aquí te mostramos los horarios en diferentes países:

  • México y Centroamérica: 21.00 horas
  • Perú: 22.00 horas
  • Colombia: 22.00 horas
  • Ecuador: 22.00 horas
  • Bolivia: 23.00 horas
  • Chile: 23.00 horas
  • Venezuela: 23.00 horas
  • Estados Unidos (Nueva York, Washington y Miami): 23.00 horas
  • Argentina: 00.00 horas (del martes 23)
  • Brasil: 00.00 horas (del martes 23)
  • Paraguay: 00.00 horas (del martes 23)
  • Uruguay: 00.00 horas (del martes 23)
  • España: 05.00 horas (del martes 23)

¿Dónde ver Jordania vs. Argelia EN VIVO?

La transmisión del partido entre Jordania vs. Argelia será a través de la señal de DirecTV para toda Latinoamérica. Asimismo, podrás seguir este y todos los duelos del Mundial 2026 completamente online a través de DGO, si cuentas con una suscripción a dicha plataforma de streaming.

¿En qué canal ver Jordania vs. Argelia?

  • Perú, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Uruguay y Venezuela: DIRECTV Sports y DGO
  • Bolivia: Tigo Sports y Entel Gol
  • Brasil: Cazé TV, Globo y SPORTV
  • Paraguay: Unicanal
  • México: VIX Premium
  • Centroamérica: Tigo Sports y FOX
  • Estados Unidos: Telemundo y Fox Sports 1
  • España: Movistar Plus y DAZN

Jordania vs. Argelia: posibles alineaciones

  • Posible alineación de Jordania (4-3-3): Yazeed Abulaila; Mohammad Abu Hasheesh, Yazan Al Arab, Abdullah Nasib, Ehsan Haddad; Nizar Al Rashdan, Noor Al Rawabdeh, Ali Olwan; Mousa Al Taamari, Mahmoud Mardi, Mohammad Abu Zraiq.
  • Posible alineación de Argelia (4-3-3): Luca Zidane; Rafik Belghali, Aïssa Mandi, Ramy Bensebaini, Rayan Aït-Nouri; Farés Chaibi, Hicham Boudaoui, Houssem Aouar; Riyad Mahrez, Amine Gouiri y Mohamed Amoura.
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Jostein Canales
AUTOR: Jostein Canales

Analista SEO y redactor de la sección fútbol y deportes del Diario Libero. Más de 10 años de experiencia en el periodismo deportivo y social media.

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