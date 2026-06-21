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Jordania vs. Argelia por el Mundial 2026: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido?
Jordania vs. Argelia chocan este lunes por la fecha 2 del grupo J del Mundial 2026. Repasa a qué hora juegan y qué canal transmite EN VIVO este partido.
Jordania vs. Argelia se enfrentan este lunes 22 de junio, desde el Levi's Stadium de Santa Clara, California, en un partido correspondiente a la fecha 2 del grupo J del Mundial 2026. Por ello, en esta nota te brindamos los horarios en los distintos países y dónde podrás ver EN VIVO todas las incidencias de este duelo.
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Jordania vs. Argelia: horario del partido
Si te gusta ver los encuentros del Mundial 2026 y deseas sintonizar el partido de Jordania vs. Argelia, por la segunda fecha del grupo J, aquí te mostramos los horarios en diferentes países:
- México y Centroamérica: 21.00 horas
- Perú: 22.00 horas
- Colombia: 22.00 horas
- Ecuador: 22.00 horas
- Bolivia: 23.00 horas
- Chile: 23.00 horas
- Venezuela: 23.00 horas
- Estados Unidos (Nueva York, Washington y Miami): 23.00 horas
- Argentina: 00.00 horas (del martes 23)
- Brasil: 00.00 horas (del martes 23)
- Paraguay: 00.00 horas (del martes 23)
- Uruguay: 00.00 horas (del martes 23)
- España: 05.00 horas (del martes 23)
¿Dónde ver Jordania vs. Argelia EN VIVO?
La transmisión del partido entre Jordania vs. Argelia será a través de la señal de DirecTV para toda Latinoamérica. Asimismo, podrás seguir este y todos los duelos del Mundial 2026 completamente online a través de DGO, si cuentas con una suscripción a dicha plataforma de streaming.
¿En qué canal ver Jordania vs. Argelia?
- Perú, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Uruguay y Venezuela: DIRECTV Sports y DGO
- Bolivia: Tigo Sports y Entel Gol
- Brasil: Cazé TV, Globo y SPORTV
- Paraguay: Unicanal
- México: VIX Premium
- Centroamérica: Tigo Sports y FOX
- Estados Unidos: Telemundo y Fox Sports 1
- España: Movistar Plus y DAZN
Jordania vs. Argelia: posibles alineaciones
- Posible alineación de Jordania (4-3-3): Yazeed Abulaila; Mohammad Abu Hasheesh, Yazan Al Arab, Abdullah Nasib, Ehsan Haddad; Nizar Al Rashdan, Noor Al Rawabdeh, Ali Olwan; Mousa Al Taamari, Mahmoud Mardi, Mohammad Abu Zraiq.
- Posible alineación de Argelia (4-3-3): Luca Zidane; Rafik Belghali, Aïssa Mandi, Ramy Bensebaini, Rayan Aït-Nouri; Farés Chaibi, Hicham Boudaoui, Houssem Aouar; Riyad Mahrez, Amine Gouiri y Mohamed Amoura.
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