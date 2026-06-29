Paraguay da el golpe: Julio Enciso anotó el 1-0 ante Alemania tras un cabezazo y venció a Neuer

Paraguay enfrentó a Alemania por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 y sobre la recta final del primer tiempo, los dirigidos por Gustavo Alfaro se pusieron arriba en el marcador frente a los teutones que quedaron bastante sorprendidos.

Sucede que a los 41 minutos de la primera parte, la Albirroja tuvo un tiro de esquina a favor. Miguel Almirón sacó un peligroso centro que despejó el arquero Neuer y el rebote le quedó a uno de sus compañeros.

Sin embargo, un paraguayo cortó el ataque rival, se la cedió a Cáceres, este se la devolvió a Almirón y luego pasó por Galarza. En ese momento, el futbolista de River Plate sacó un gran centro que conectó Julio Enciso con un gran cabezazo hacia abajo para vencer a Manuel Neuer y convertir el 1-0 momentáneo ante la sorpresa de todos los teutones.

Julio Enciso anotó el 1-0 de Paraguay ante Alemania.

Previo a este gol, los dirigidos por Gustavo Alfaro había tenido las situaciones más claras del partido. Si bien estaban aguantando en su área y saliendo de contraataque, remataron dos veces a portería (incluido el gol de Julio Enciso), mientras que los alemanes tuvieron cinco disparos en total, pero ninguno a portería y no llegaron a probar de larga distancia al portero Orlando Gill.