España vs. Austria: alineaciones posibles del partido de dieciseisavos de final

La selección de España, una de las candidatas para ganar el Mundial 2026, hará su aparición este jueves en el SoFi Stadium de California para enfrentar a Austria por los dieciseisavos de final. En esta nota te damos las alineaciones que presentarían los técnicos de ambos equipos para este interesante partido.

Posible alineación de España

Unai Simón; Marcos Llorente, Pao Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Pedri, Lamine Yamal, Dani Olmo, Alex Baena; Mikel Oyarzabal.

Selección de España.

El técnico Luis de la Fuente Castillo tiene a disposición a casi todo su plantel, ya que Yeremy Pino y Nico Williams se encuentran lesionados y no son parte de la convocatoria. La selección española se mantiene invicta tras terminar primera del grupo H, donde empató, sorpresivamente, con Cabo Verde y derrotó a Arabia Saudita y Uruguay.

“Entrenamos todo. Hoy, ayer... Intentamos trabajar todos los escenarios posibles desde el conocimiento que tenemos del rival. Austria es muy agresivo. Va a ser un partido de muchos duelos ofensivos y defensivos. Si se repliegan, hay que hacer correr el balón y tener acierto en espacios reducidos”, dijo el estratega español en conferencia de prensa.

Posible alineación de Austria

Alexander Schlager; Stefan Posch, Philipp Lienhart, David Alaba, Phillipp Mwene; Nicolas Seiwald, Xaver Schlager, Konrad Laimer, Romano Schmid, Marcel Sabitzer; Marko Arnautovic.

Selección de Austria.

El entrenador Ralf Rangnick sabe que ante España no será dueño del balón, así que intentará ser fuerte en defensa para luego generar contragolpes. Los austriacos han marcado 6 goles en lo que va del Mundial 2026, lo que los convierte en un equipo con un importante poderío en ataque.