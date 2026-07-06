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España vs. Bélgica: fecha, hora y canal confirmado para los cuartos de final del Mundial 2026

Revisa cuándo, a qué hora y dónde ver el partido entre España vs. Bélgica por los cuartos de final del Mundial 2026.

Francisco Esteves
España vs. Bélgica por el Mundial 2026.
España vs. Bélgica por el Mundial 2026. | Foto: Composición Líbero.
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Nueva llave definida por los cuartos de final del Mundial 2026. España enfrentará a Bélgica en un partido decisivo para ver qué selección sigue en camino al título internacional. A continuación te contamos cuándo, a qué hora y dónde ver el emocionante compromiso por la Copa del Mundo.

Renzo Revoredo y José Carvallo hicieron llorar a Cristiano Ronaldo.

PUEDES VER: Renzo Revoredo y José Carvallo hicieron llorar a Cristiano Ronaldo junto a todo Portugal

El cuadro ibérico derrotó 1-0 a Portugal con un gol agónico, dejando fuera del campeonato a Cristiano Ronaldo. Por su parte, Bélgica derrotó a Estados Unidos 4-1 en un encuentro que se vio envuelto por la polémica, luego de que le retiraran la tarjeta roja a Balogun. Ahora, ambos se verán las caras por un pase a la semifinal.

¿Cuándo juega España vs. Bélgica?

El partido entre España vs. Bélgica se llevará a cabo en el SoFi Stadium de Los Ángeles, ubicado en California, Estados Unidos, el viernes 10 de julio. Esta fecha fue pactada por la FIFA en su cronograma oficial, pero si ocurre algún cambio de último momento te lo informaremos aquí, en Líbero.

¿A qué hora juega España vs. Bélgica?

Te brindamos el horario según tu país:

  • Perú, Colombia y Ecuador: 14.00 horas
  • Chile, Bolivia y Venezuela: 15.00 horas
  • Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 16.00 horas
  • México y Centroamérica: 13.00 horas
  • Estados Unidos: 15.00 horas (Miami, Washington y Nueva York) y 12.00 horas (Los Ángeles)
  • Portugal: 20.00 horas
  • España: 21.00 horas

¿Dónde ver EN VIVO España vs. Bélgica por el Mundial 2026?

La transmisión del partido entre España vs. Bélgica será mediante la señal de DirecTV para toda Latinoamérica. Asimismo, podrás ver el encuentro del Mundial 2026 totalmente online por DGO o Paramount+ si cuentas con una suscripción a alguna de las mencionadas plataformas de streaming.

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Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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