0
EN VIVO
Llaves confirmadas de las semifinales del Mundial 2026
EN VIVO
Alianza Lima vs Deportivo Cali desde Matute
Fondo mundial 2026


INICIONOTICIASRESULTADOSTABLA DE POSICIONESPRONOSTICADORFASE FINALicon cupLA POLLA LIBERO

Confederación de Brasil hace llamado a la unidad con miras al Mundial 2030 tras reciente eliminación

Brasil busca dejar atrás el fracaso en el Mundial 2026 y hace un llamado a la unidad para sacar adelante su reconstrucción.

Eduardo Chirinos
Brasil ya piensa en el Mundial 2030.
Brasil ya piensa en el Mundial 2030. | Foto: Composición Líbero
COMPARTIR

A una semana de la dura despedida del Mundial 2026 frente a Noruega, la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) hizo un llamado a la unidad y, a través de sus redes sociales, dejó un mensaje de aliento para sacar adelante su reconstrucción con miras a la próxima copa del mundo, que se llevará a cabo en 2030.

Romário pide la salid de Carlo Ancelotti.

PUEDES VER: Romário pide la salida de Ancelotti tras la eliminación de Brasil: "Rompería ese contrato"

Confederación de Brasil hace llamado a la unidad

En su cuenta oficial de X, la CBF publicó un video en el que se aprecia la fecha 5 de julio del 2026, día de la eliminación a manos del cuadro nórdico. En el corto filme se observan imágenes de la derrota ante Noruega y de diversos hinchas de la verdeamarela sufriendo en las tribunas el desenlace del encuentro.

Un filme que no queríamos escribir, sobre una historia que no puede ser olvidada. Puedes creerlo. Que venga el nuevo ciclo”, se lee en la descripción del video, que busca marcar un punto de partida con miras al inicio del nuevo proceso clasificatorio rumbo al próximo Mundial 2030.

De esta forma, Brasil busca dejar atrás el fracaso en el Mundial en curso y enfocarse en lo que viene dentro de cuatro años. Recordemos que la Canarinha lleva 24 años sin títulos mundialistas. Su última gran conquista fue en la edición de Corea-Japón 2002, cuando venció en la final a Alemania.

Brasil en el Mundial 2026

Los dirigidos por Carlo Ancelotti iniciaron su travesía mundialista el pasado 13 de junio, cuando empataron 1-1 con la selección de Marruecos. Pese a ello, el scratch logró clasificar a la siguiente instancia como cabeza del grupo C con 7 puntos. En total, Brasil disputó cinco partidos, marcó 10 goles y recibió cuatro. Cabe precisar que la última vez que Brasil fue eliminado en octavos de final fue en Italia 1990, cuando perdió por 1-0 contra Argentina.

Ingresa, participa y gana grandes premios con la polla Mundialista de Libero.logo-libero-mundialgoogle iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Partidos de hoy EN VIVO, domingo 12 de julio: programación, horarios y dónde ver

  2. Cruces de semifinales del Mundial 2026: partidos, horarios, estadios y canal confirmado de los duelos

¡Vamos al Circo!

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar

La Bistecca

Almuerzo o Cena Buffet + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de Junio

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano