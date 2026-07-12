Confederación de Brasil hace llamado a la unidad con miras al Mundial 2030 tras reciente eliminación

A una semana de la dura despedida del Mundial 2026 frente a Noruega, la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) hizo un llamado a la unidad y, a través de sus redes sociales, dejó un mensaje de aliento para sacar adelante su reconstrucción con miras a la próxima copa del mundo, que se llevará a cabo en 2030.

Confederación de Brasil hace llamado a la unidad

En su cuenta oficial de X, la CBF publicó un video en el que se aprecia la fecha 5 de julio del 2026, día de la eliminación a manos del cuadro nórdico. En el corto filme se observan imágenes de la derrota ante Noruega y de diversos hinchas de la verdeamarela sufriendo en las tribunas el desenlace del encuentro.

“Un filme que no queríamos escribir, sobre una historia que no puede ser olvidada. Puedes creerlo. Que venga el nuevo ciclo”, se lee en la descripción del video, que busca marcar un punto de partida con miras al inicio del nuevo proceso clasificatorio rumbo al próximo Mundial 2030.

De esta forma, Brasil busca dejar atrás el fracaso en el Mundial en curso y enfocarse en lo que viene dentro de cuatro años. Recordemos que la Canarinha lleva 24 años sin títulos mundialistas. Su última gran conquista fue en la edición de Corea-Japón 2002, cuando venció en la final a Alemania.

Brasil en el Mundial 2026

Los dirigidos por Carlo Ancelotti iniciaron su travesía mundialista el pasado 13 de junio, cuando empataron 1-1 con la selección de Marruecos. Pese a ello, el scratch logró clasificar a la siguiente instancia como cabeza del grupo C con 7 puntos. En total, Brasil disputó cinco partidos, marcó 10 goles y recibió cuatro. Cabe precisar que la última vez que Brasil fue eliminado en octavos de final fue en Italia 1990, cuando perdió por 1-0 contra Argentina.