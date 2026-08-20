Canal confirmado para ver Real Madrid vs Espanyol por la fecha 2 de LaLiga de España

Real Madrid inicia su camino en una nueva temporada de LaLiga de España tras dejar atrás la pretemporada. Con José Mourinho como entrenador, el cuadro madridista buscará arrancar con el pie derecho y recuperar el protagonismo en el campeonato español, con el objetivo de destronar al Barcelona.

Para esta nueva campaña, el conjunto blanco cuenta con importantes incorporaciones que se suman a sus principales figuras. En su debut tendrá como rival al Espanyol, equipo que ya disputó su primer partido de la temporada y comenzó con una contundente victoria que ilusionó a sus aficionados.

¿Cómo ver Real Madrid contra Espanyol por LaLiga?

En Perú, el partido se podrá ver por la señal de DirecTV. También estará disponible vía streaming a través de DGO, para que puedas seguir el encuentro desde cualquier lugar.

Canales internacionales para ver Real Madrid vs Espanyol

Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DGO

Brasil: Amazon Prime Video, CazéTV

Chile: DIRECTV Sports Chile, DGO

Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DGO

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DGO

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO, inter

¿Cuándo y a qué hora juegan Real Madrid vs Espanyol?

Real Madrid contra Espanyol se enfrentarán este sábado 22 de agosto por la fecha dos de LaLiga EA Sports. El partido está programado para las 2.30 p. m. (hora peruana).