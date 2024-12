Yoshimar Yotún: "Queremos ganar la Copa América y dedicársela al Perú"

"No, no sabía, la verdad (que sería capitán). Cuando estaba allí, alistándome para el calentamiento, vienen y me hacen firmar una hoja, entonces, ya yo más o menos sabía lo que era el ser capitán y todo el procedimiento. Y allí me di cuenta que iba a ser capitán. Obviamente, un orgullo para mí", apuntó el subcampeón de la Copa América Brasil 2019 y medallista de bronce en Argentina 2011 y Chile 2015.