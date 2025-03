¿Quién es Segundo Castillo, el elegante DT del Barcelona que goleó a Corinthians de Carrillo?

Barcelona SC goleó al Corinthians con un marcador de 3-0 por el partido de ida de la fase 3 de la Copa Libertadores , sin embargo, el resultado no fue lo más llamativo del encuentro , ya que todas las miradas se dirigieron al entrenador ecuatoriano Segundo Castillo por su peculiar vestimenta en su salida al campo .

El exfutbolista ecuatoriano sorprendió a todos al lucir un elegante smoking blanco y corbatín negro, un look poco habitual en los banquillos sudamericanos y que lo llevó a ser viral en redes sociales y a ser noticia internacional. Incluso, la misma cuenta de la Copa Libertadores resaltó la apariencia de Castillo.

Publicación de la Copa Libertadores sobre el look de Segundo Castillo

Segundo Castillo no solo ha dejado huella en su carrera como futbolista o entrenador, sino también por su elegancia y es que no fue la primera vez que el look del entrenador dio de que hablar, ya que ha usado peculiares vestimentas a lo largo de su corta carrera como DT.