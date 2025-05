Figura de Boca recordó eliminación de la Copa Libertadores tras salida de Gago: "Fue.."

La Copa Libertadores 2025 continúa con muchas emociones en la fase de grupos donde los diversos equipos luchan por el mismo objetivo. Boca Juniors es uno de los grandes ausentes luego de quedarse en el camino tras ser eliminado en la etapa previa. Tiempo después, una figura del elenco xeneize se pronunció.

Se trata de Marcos Rojo, quien habló de cómo se enteró la noticia de la salida del entrenador Fernando Gago por malos resultados y la repercusión que tuvo en el equipo. Además, recordó el torneo de la Conmebol donde mencionó que no le fue bien.

¿Qué dijo Marcos Rojo sobre Boca Juniors?

“Fue raro la salida de Fernando (Gago), como se dio, por ahí parecía que estaba todo mal, pero no era así. Más allá de lo que haya pasado en la Copa Libertadores, en el campeonato estábamos bien, ganando muchos partidos, en ese momento primeros. Teníamos que darle la vuelta a la página, seguir adelante como es esto del fútbol”, dijo.

En esa línea, contó lo que le pidió el ahora ex entrenador de Boca Juniors respecto a su presente futbolístico, asegurando que no le cayó bien la noticia.

“Él me pidió que le prometa que me iba a esforzar, que iba a hacer las cosas bien, que él tenía las ganas de que yo vuelva a jugar el fútbol, me ayudó mucho. A mí me golpeó mucho, no lo esperaba”, sostuvo.