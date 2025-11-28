- Hoy:
- Partidos de hoy
- Perú vs Chile Femenino
- Fichajes Liga 1
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Hernán Barcos
- Tabla Liga de Vóley
- Encendido de árbol
Hincha de Palmeiras fallece al chocar su cabeza contra puente previo a la final de la Libertadores
Una tragedia en Lima previo a la final de la Copa Libertadores entre Palmeiras y Flamengo: un hincha del club brasileño perdió la vida en un fatal accidente.
Un terrible accidente ocurrió en el Circuito de Playas de la Costa Verde cuando hinchas de Palmeiras se dirigían a la celebración del 'Verdao' antes de la gran final de la Copa Libertadores 2025 en el Estadio Monumental de Lima, Perú. Este incidente resultó en el fallecimiento de un seguidor del equipo brasileño en horas de la tarde.
PUEDES VER: Prensa brasileña fue contundente sobre la cancha del Estadio Monumental: "El campo está..."
Hincha de Palmeiras falleció en Lima previo a la gran final de la Copa Libertadores
Alrededor de las 4 p.m., un Mirabus que transportaba a hinchas de Palmeiras en sus dos pisos tuvo la mala fortuna de que uno de ellos impactara su cabeza con una parte del puente Bajada de Baños que se encuentra en Barranco.
Video: Difusión
Esto se dio debido a que el hombre de 38 años, reconocido como Caue Brunelli Dezotti, comenzó a saltar y, tras estar tomado, no bajó la cabeza. Cuando el bus se acercó al puente mencionado, su cráneo impactó e inmediatamente comenzó a desangrar y fue llevado a la Clínica Maison de Santé.
Además, los testigos de la Playa Los Yuyos, en Barranco, cuentan que cuando el Mirabus se acercó al puente que viene desde el Puente de Los Suspiros, todos bajaron la cabeza, pero lamentablemente el fallecido no lo hizo, por lo que su vida llegó a su fin.
Cuando sucedió esta tragedia, los hinchas de Palmeiras reportaron el accidente a través de un grupo de WhatsApp y en el video compartido se puede ver cómo los otros fanáticos, al ver el impacto, comenzaron a socorrerlo y trasladarlo hasta una ambulancia.
Por último, debido a la gravedad de las lesiones en el cráneo, el hombre de 38 años no pudo resistir al impacto y desde la clínica mencionada confirmaron su deceso.
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 37.90