Hincha de Palmeiras fallece al chocar su cabeza contra puente previo a la final de la Libertadores

Un terrible accidente ocurrió en el Circuito de Playas de la Costa Verde cuando hinchas de Palmeiras se dirigían a la celebración del 'Verdao' antes de la gran final de la Copa Libertadores 2025 en el Estadio Monumental de Lima, Perú. Este incidente resultó en el fallecimiento de un seguidor del equipo brasileño en horas de la tarde.

Hincha de Palmeiras falleció en Lima previo a la gran final de la Copa Libertadores

Alrededor de las 4 p.m., un Mirabus que transportaba a hinchas de Palmeiras en sus dos pisos tuvo la mala fortuna de que uno de ellos impactara su cabeza con una parte del puente Bajada de Baños que se encuentra en Barranco.

Video: Difusión

Esto se dio debido a que el hombre de 38 años, reconocido como Caue Brunelli Dezotti, comenzó a saltar y, tras estar tomado, no bajó la cabeza. Cuando el bus se acercó al puente mencionado, su cráneo impactó e inmediatamente comenzó a desangrar y fue llevado a la Clínica Maison de Santé.

Además, los testigos de la Playa Los Yuyos, en Barranco, cuentan que cuando el Mirabus se acercó al puente que viene desde el Puente de Los Suspiros, todos bajaron la cabeza, pero lamentablemente el fallecido no lo hizo, por lo que su vida llegó a su fin.

Cuando sucedió esta tragedia, los hinchas de Palmeiras reportaron el accidente a través de un grupo de WhatsApp y en el video compartido se puede ver cómo los otros fanáticos, al ver el impacto, comenzaron a socorrerlo y trasladarlo hasta una ambulancia.

Por último, debido a la gravedad de las lesiones en el cráneo, el hombre de 38 años no pudo resistir al impacto y desde la clínica mencionada confirmaron su deceso.