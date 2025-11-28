ESPN lleva su cobertura de SportsCenter al Fan Zone de la Conmebol Libertadores en Lima

La final de la Copa Libertadores 2025 genera expectativa en los hinchas de Flamengo y Palmeiras, quienes buscan la gloria en el Estadio Monumental U Marathon. ESPN llevó su icónico SportsCenter directamente al ambiente vibrante del Fan Zone de la Conmebol, en una edición especial que celebra los 25 años del noticiero deportivo más influyente de la región.

Este aniversario marca un cuarto de siglo de cobertura constante, análisis riguroso y cercanía con la audiencia, consolidando a SportsCenter como una referencia imprescindible para los aficionados del deporte y público en general.

En esta transmisión en vivo en la ciudad de Lima estuvieron presentes Alina Moine, Pablo Ramos y Juliana Salazar, quienes aportaron toda su experiencia y sello personal: dinamismo, conocimiento y una conexión genuina con los hinchas presentes y público en general.

Cabe mencionar que la emisión desde el Fan Zone de la Conmebol Libertadores no solo ofreció información y contexto sobre la gran final entre Flamengo y Palmeiras, sino que también trasladó a los espectadores la energía del partido entre la pasión de los fans y la tradición periodística del canal deportivo.

SportsCenter presente en el Fan Zone de la Conmebol Libertadores