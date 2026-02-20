0
Previa Alianza Lima vs Sport Boys

Atención, Universitario y Cusco: Conmebol confirmó fecha para el sorteo de la Copa Libertadores

Universitario y Cusco FC tienen fecha para conocer a sus rivales en Copa Libertadores, ya que Conmebol reveló cuándo será el sorteo de la Fase de Grupos.

Francisco Esteves
Universitario y Cusco FC conocerán a sus rivales.
Universitario y Cusco FC conocerán a sus rivales. | Foto: Universitario - X.
Pese a la eliminación de Alianza Lima y aunque todavía no se sabe si Sporting Cristal clasificará o no, la Fase de Grupos de la Copa Libertadores 2026 está cada vez más cerca de iniciar y la Conmebol reveló la fecha del tan esperado sorteo. Por ello, Universitario de Deportes y Cusco FC se encuentran atentos para conocer a quienes serán sus rivales en la justa continental.

Como sabemos, actualmente el torneo sudamericano está en la Fase 2 y todavía falta culminar lo que será la Fase 3, pero esto se definirá en las próximas semanas y de esta forma todo quedará listo para que el certamen ingrese en su etapa más importante. Por ello, los hinchas de todo el continente están ansiosos para saber cuántas posibilidades tienen de seguir avanzando.

¿Cuándo es el sorteo de la Copa Libertadores 2026?

Según informó la misma Conmebol, el sorteo de la Fase de Grupos de la Copa Libertadores 2026 será el próximo jueves 19 de marzo desde las 20.00 horas de Paraguay, lugar donde se llevará a cabo. Ese día clubes como Universitario y Cusco FC conocerán sus respectivos tres rivales a vencer para clasificar a los octavos de final y hacer historia.

¿A qué hora será el sorteo de la Copa Libertadores 2026?

Te brindamos el horario según tu país de residencia:

  • México y Costa Rica: 17.00 horas
  • Perú, Colombia y Ecuador: 18.00 horas
  • Bolivia y Venezuela: 19.00 horas
  • Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 20.00 horas

¿Dónde ver el sorteo de la Copa Libertadores 2026?

Al igual que todos sus partidos, el sorteo de la Fase de Grupos de la Copa Libertadores 2026 será mediante la señal de ESPN para Sudamérica. Asimismo, podrás ver el esperado evento a través de Disney Plus totalmente online si cuentas con una suscripción a la mencionada plataforma de streaming internacional.

