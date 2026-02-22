0
Tabla de posiciones y resultados de la fecha 4 del Apertura
River vs Vélez

Solo Alianza Lima y Universitario: 'compadres' en una lista prestigiosa de la Copa Libertadores

Alianza Lima y Universitario son los únicos clubes peruanos en privilegiada lista dentro de la historia de la Copa Libertadores de América.

Francisco Esteves
Alianza Lima y Universitario en selecta lista.
Alianza Lima y Universitario en selecta lista. | Foto: Composición Líbero.
Dicen que Alianza Lima y Universitario de Deportes son los dos clubes más importantes del Perú, en cuanto a fútbol refiere, y por ello siempre buscan destacar a nivel internacional. En ese sentido, recientemente ambos clubes aparecieron en una selecta lista de la Copa Libertadores de América, donde son los únicos elencos nacionales en resaltar.

El portal SAG Fútbol, mediante sus redes sociales, brindó una importante estadística de la historia de la competición Conmebol. Resulta que decidió colocar qué escuadra eliminó a Boca Juniors cada vez que participó de la justa continental, ya sea en rondas preliminares, Fase de Grupos, o etapas finales. Bajo esa premisa, blanquiazules y cremas son los únicos de nuestro país que consiguieron tal hazaña.

Universitario y Alianza Lima en lista de la Copa Libertadores

El primero fue Universitario en 1971, cuando por la edición de ese año ambos clubes conformaron el Grupo 1 junto a Rosario Central y Sporting Cristal. En aquella ocasión los merengues se hicieron con el primer lugar de la zona y clasificaron a las semifinales, dejando atrás al resto de instituciones deportivas. Una de ellas fue el 'Xeneize', aunque la situación fue particular porque los argentinos se retiraron del certamen a raíz de incidentes durante el duelo con los del Rímac.

Luego vino el turno de Alianza Lima en la pasada Copa Libertadores 2025, donde eliminó en un mano a mano a Boca Juniors de la Fase 2 de la competición continental. En Matute los blanquiazules vencieron 1-0 y en La Bombonera cayeron 2-1, pero por penales se hicieron con la histórica clasificación. En el sentido estricto, los íntimos son el único club peruano en la historia que eliminó a la escuadra azul y oro.

Alianza Lima y Universitario en la lista.

Si bien los de Ate nunca boraron directamente al 'Xeneize' del torneo internacional, el portal SAG Fútbol los coloca a raíz de que en 1971 quedaron líderes de grupo, dejando de cierta forma fuera a los argentinos que previamente habían renunciado al torneo. Lo cierto es que en un mano a mano, o eliminatoria directa, solo el club de La Victoria ha conseguido tal hazaña.

