Deportivo Táchira y Rosario Central empataron 2-2 por la Copa Sudamericana

¡Inició el partido en Venezuela! Zalzman estrella el balón en el palo tras un remate muy confuso y que no parecía tener peligro alguno.

Deportivo Táchira vs Rosario Central sostendrán un duelo en el que el equipo venezolano intentará aprovechar su localía, ya que la escuadra argentina cuenta con dos bajas importantes que son el mediocampista Emiliano Vecchio (lesión muscular) y el portero Jorge Broun (síntomas de gastroenteritis).

A pesar de las bajas que tiene, el 'Canalla' no pierde en la competición desde la primera fecha del torneo, debido a que, de ahí en adelante, no ha vuelto a conocer la derrota, por lo que pudo ganar el Grupo A en el que disputó con Huachipato, San Lorenzo y 12 de octubre.

La señal oficial que televisa todos los partidos de la Copa Sudamericana es el canal DirecTV Sports. El partido entre Deportivo Táchira vs. Rosario Central no será la excepción. Además, puedes descargar la app de DirecTV Go para verlo desde tu dispositivo móvil (o celular).