Pedro García y su fuerte mensaje sobre Carlos Zambrano ante eliminación de Alianza: "Tan..."
Carlos Zambrano fue expulsado en la ida ante U de Chile y no pudo estar en el partido decisivo, por lo que Pedro García dejó fuerte mensaje.
Alianza Lima se despidió de la Copa Sudamericana 2025 al perder 2-1 ante la Universidad de Chile por la vuelta de los cuartos de final. Un partido que generó diversas reacciones en los hinchas y algunos periodistas como fue el caso de Pedro García, quien se refirió a la ausencia de Carlos Zambrano.
Como se recuerda, el ‘Kaiser’ fue expulsado en el encuentro de ida disputado en Matute por un codazo contra Charles Aránguiz, lo que le impidió estar en el choque decisivo en Coquimbo por el pase a las semifinales. Ante ello, el comentarista deportivo se pronunció con un contundente mensaje.
¿Qué dijo Pedro García sobre Carlos Zambrano tras eliminación de Alianza Lima?
“No había que dejarlo a Lucas Assadi. Y esto es lamentable que lo diga, porque suena antipático decirlo, pero sinceramente Carlos Zambrano no se puede hacer expulsar, porque si él está en la cancha yo no sé si quedaba tan mal parado en esa jugada (del gol). No le culpo a Chávez, que es nuevo en el equipo y no es su culpa, el que la perdió fue Enrique”, dijo en el programa ‘Vamos al VAR’ de RPP Noticias.
(Video: RPP Noticias)
En esa línea, explicó lo que hubiera pasado si el experimentado defensa de la selección peruana se encontraba en el campo durante la jugada del gol del ‘Romántico Viajero’ que abrió el camino de la victoria.
“El asunto es que la defensa estaba muy adelantada. Si yo visualizo lo que hubiera pasado con Carlos Zambrano diría: '¿A dónde vas? ¡Acá nomás!' Su liderazgo es sin la pelota también y hoy se hizo sentir su ausencia”, expresó.
