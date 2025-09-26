Astrólogo de Alianza Lima visualiza futuro de la U de chile en la Sudamericana: ¿Ganarán el torneo internacional?

Luego de que Alianza Lima fuera eliminado por la U de Chile en la Sudamericana, el famoso astrólogo argentino, quien anteriormente se viralizó por vaticinar que Argentina sería el campeón del Mundial Qatar 2022, volvió a revelar una de sus visiones. Según su predicción, al club chileno le espera un futuro oscuro en el torneo internacional.

Se trata de Giorgio Armas, quien está pendiente de varios equipos sudamericanos y uno de ellos es precisamente Alianza Lima, a pesar de su nacionalidad argentina. En ese sentido, horas después de que Alianza Lima sufriera la eliminación de la Copa Sudamericana 2025 a manos de la U de Chile, el astrólogo uso el alcance de sus redes sociales para hacerle saber al público qué decían sus lecturas.

"Tienen a Giorgio retrógrado. ¡No ganarán la Sudamericana!", fue la predicción que lanzó Giorgio Armas. Esto quiere decir que las esperanzas que tienen los 'azules' de levantar la Copa Sudamericana 2025 son pocas. Sin embargo, no se especificó si quedará eliminado contra Lanús o si llegará a la final sin poder llevarse el trofeo del campeón.

Astrólogo revela futuro de la U de Chile.

Recordemos que el partido entre Alianza Lima y la U de Chile se definió en los últimos 90 minutos del encuentro disputado en Coquimbo, Chile. Esto debido a que en la idea, los dirigidos por Néstor Gorosito no sacaron ventaja y empataron con cero goles.

¿Cuándo juega la U de Chile contra Lanús?

Se confirmó que la llave entre la U de Chile y Lanús se definirá en las fechas del 22 y 29 de octubre. El equipo chileno empezará como visita en la ida y en la vuelta serán los argentinos quienes definan al finalista de la Copa Sudamericana. Por el otro lado se tiene a Independiente del Valle vs. Atlético Mineiro.