Gianluigi Donnarumma explicó razón de su fría reacción al ganar Eurocopa

"No había entendido nada, estaba ya en el suelo cuando falló Jorginho, pensé que habíamos perdido. Después de la parada, me fui caminando y controlé que el VAR diera el visto bueno para seguir, luego vi a mis compañeros correr hacia mí y ya me enteré de todo".

Por último no ve lejano ingresar alas opciones para ganar el Balón de Oro y convertirse en uno de los pocos arqueros que lograron esa distinción. "Todavía no me he dado cuenta de lo que hemos hecho. Escucho Balón de Oro, pero sinceramente no pienso en eso".