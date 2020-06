Ivan Rakitic: "Tengo contrato hasta el 2021 y quiero seguir en Barcelona"

La última temporada Ivan Rakitic perdió protagonismo en Barcelona por la cual en Europa se especulaba una salida luego de siete años. El volante negó esa posibilidad al tener contrato vigente con el club.

El volante croata confesó que ante tantos rumores que se tejían sobre su futuro decidió hablar con la dirigencia para saber si los planes habían cambiado para hacer una idea de buscar otro lugar para jugar.

"Hace diez o 15 días hablé con el club y la conclusión es que no tengo nada que hablar porque tengo contrato hasta verano de 2021 con el Barcelona y es la entidad en la que quiero estar y jugar", dijo el croata.

Por otro lado mencionó que una salida es complicado ya que su familia se siente conforme viviendo en Barcelona y maneja con tranquilidad el bajón de producción futbolística que tuvo por la cual se vio afectado en muchas ocasiones del once titular.

"Además, mi mujer y mis hijas están bien en la ciudad. No hay ninguna razón para pensar en otras cosas. Estoy entrenando bien y estoy seguro de que Rakitic estará en el Barcelona más tiempo. No es bonito cuando no juegas, sobre todo cuando no entiendes por qué y no te explican los motivos. Pero respeto las decisiones del entrenador. Estoy en deporte de equipo, no individual".