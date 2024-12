El PSG contactó al padre de Lionel Messi: "Si hay problemas, aquí estamos"

Tras hacerse con los fichajes de Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum y Achraf Hakimi, el PSG pondrá toda la carne al asador por el pase de Lionel Messi . Como se sabe, el astro argentino decidió no extender su vínculo con el Barcelona y eso lo tienen muy presente en París.

"Hace unos días alguien del PSG, y no es el padre de Neymar precisamente porque el padre de Neymar no pertenece al PSG, llamó por teléfono al padre de Leo Messi. Si el Barcelona no resuelve su problema económico ni llega la oferta que satisfaga a Messi aquí estamos. Cuando quieras hablamos de tu hijo", precisó el exguardameta.