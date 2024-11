La razón por la que Sergio Agüero no eligió la '10' de Messi en el Barcelona

Sergio Agüero pudo ser el elegido para heredar la '10' de Lionel Messi en Barcelona . El argentino, durante un directo en Twitch con Ibai Llanos, comentó que el club le propuso llevar el número tras la sorpresiva partida de su compatriota al París Saint-Germain . Sin embargo, el ex Manchester City se negó y no lo cogió por consideración a su amigo.

“Me lo ofrecieron, y no es que no quisiera, pero no lo cogí por respeto a Messi", dijo Agüero en Twich a Ibai Llanos.