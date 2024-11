Mbappé, la evolución de su carrera y por qué sería el futuro Balón de Oro

Su padre es un ex futbolista, Wilfried Mbappé, y su madre una ex jugadora de balonmano, Fayza Lamari; en ese ámbito creció el pequeño Kylian que se formó en el AS Bondy, club de París. Luego partió a los 14 al AS Mónaco para empezar a dejar su primera huella en el fútbol y ser uno de lo jóvenes más prometedores en Francia.