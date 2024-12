Lionel Messi y los 4 momentos claves que describen su 2021

No mucho después, en semanas, el jugador disfrutaba de sus vacaciones en Ibiza con muchos de sus amigos previo a estampar su firma de renovación con FC Barcelona. Todo indicaba que Lionel Messi seguiría vistiendo de 'culé' durante muchas temporadas más pero no se dio. El club no tenía dinero ni permisos para prolongar su contrato y de la felicidad pasó al llanto.