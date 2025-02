River Plate vs. Independiente EN VIVO: LINK GRATIS para ver el partido

Los clubes River Plate vs. Independiente juegan EN VIVO este sábado 8 de febrero un partido atractivo por la fecha 4 del Torneo Apertura 2025 de la Liga Profesional en el Estadio Más Monumental de Buenos Aires. Una derrota en un clásico no lo quiere nadie, por ello, dejarán todo en el campo de juego. En territorio sudamericano, la transmisión estará a cargo de ESPN Premium y Disney Plus. Asimismo, si quieres seguirlo ONLINE GRATIS, lo podrás hacer a través de Libero.pe.