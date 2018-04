Sporting Cristal vs. Sport Huancayo: Segunda final no se jugaría en el Estadio Nacional por este motivo

Sporting Cristal y Sport Huancayo se verán las caras en la final del Torneo de Verano, aunque el segundo encuentro sufriría un cambio de escenario. El Estadio Nacional fue el primer elegido por el club rimense, pero por algunos detalles tendrán que jugarlo en otro escenario.

El vicepresidente de la ADFP, Tito Ordóñez mencionó que por la cercanía que existe con el partido de Perú y Escocia en el José Díaz, Sporting Cristal tendría que pensar en otra sede sin descartar su estadio a pesar de la poca capacidad.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Salas dio su respuesta sobre interés de la U de Chile

"Esas son cosas que no se entienden del estadio Nacional. Por ejemplo el estadio del Callao que es el que tiene mayor actividad está en muy buenas condiciones. No logro entender cuál es el concepto para que si se va a usar todavía 16 días después, no se pueda utilizar para la final. Creo que estamos siendo en extremo detallistas y no se logra comprender. Bajo ese concepto podría jugarse en el Gallardo".

NO TE LO PIERDAS: Selección peruana: Medio español analizó así el regreso de la 'Bicolor' a un Mundial [AUDIO]

Por último confirmó como se definirá al campeón del Torneo de Verano. "No hay diferencia de goles, se va directamente a los penales, no hay alargue. Si cada equipo gana un partido, sin importar la diferencia de goles, o hay dos empates, se va directamente a penales".

EL DATO

La primera final se jugará el 6 de mayo (3:30 p.m.) en el Estadio Huancayo mientras la vuelta será el 13 del mismo mes (Escenario por confirmar).