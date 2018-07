Alianza Lima presentó a sus tres nuevos refuerzos para el Descentralizado 2018

Pese al flojo inicio de temporada, Alianza Lima hoy es el flamante líder del Torneo Apertura, pero aquello no nubló al comando técnico íntimo que eran necesarios los refuerzos para aspirar al bicampeonato y la directiva cumplió los pedidos de Pablo Bengoechea.

Es así que Alianza Lima cerró en los últimos días las llegadas de Mauricio Affonso, Roberto Villamarín y Christian Adrianzén, los mismos que fueron presentados ante los medios de comunicación en una rueda de prensa en Matute.

Tras el entrenamiento vespertino en el Alejandro Villanueva, los flamantes fichajes de Alianza Lima se presentaron acompañados del gerente deportivo Gustavo Zevallos y dieron sus impresiones como nuevos jugadores del vigente campeón del fútbol peruano.

Mauricio Affonso: “Vengo con la expectativa de poder cumplir en el puesto por el cual me trajo el club. Quiero aportar con goles para cumplir los objetivos. De mi parte daré todo. Me caracterizo por ser un delantero que no da una pelota por perdida”.

Roberto Villamarín: “Me sirvió mucho estar en México. Al llegar aquí quiero sumar con mi juego. El fútbol allá es más competitivo y me ha servido bastante. Espero consolidarme como lo hice en UTC”.

Christian Adrianzén: “La continuidad en Sport Rosario me ayudó bastante. Acabé el año marcando goles. Ahora estoy en un club grande y tengo que demostrar lo que venía haciendo en Rosario. Aportaré en todo sentido al equipo. Estar aquí es como un trampolín en mi carrera”.

Vale destacar que Affonso y Villamarín podrán debutar con Alianza Lima a partir del 1 de agosto cuando se abra el Libro de Pases mientras Adrianzén recién lo podrá hacer en el Torneo Clausura al jugar el Apertura con Sport Rosario.

EL DATO:

Alianza Lima volverá a la acción en el Torneo Apertura el próximo 22 de julio cuando reciba a Comerciantes Unidos en Matute.