Roberto Silva Pro: "Oviedo debe pensar en el fútbol primero y no en él"

El actual presidente de la Agremiación de futbolistas, Roberto Silva Pro, lanzó contundente mensaje en radio 'Ovación' para el mandamás de la Federación Peruana de Fútbol, Edwin Oviedo Picchotito, en alusión a los problemas que atraviesa y que arrastran al máximo ente del balompié nacional.

"Creo que como Agremiación no nos compete dar opiniones, ni juicios de valor. Mientras no nos afecte directamente, nos tenemos que mantener al margen. En lo personal, creo que Edwin Oviedo debe pensar primero en el fútbol y no en él", subrayó Roberto Silva Pro para radio 'Ovación'.

"Sin duda hay preocupación, uno quiere ver un fútbol modernizado, ese es el ideal, más allá del tema de patriotismo con el mundial y todo lo que está saliendo molesta y lo que preocupa es que afecta al fútbol y han empezado a renunciar gente. Nosotros como Agremiación debemos estar expectantes", añadió el dirigente de la Agremiación.

Por otra parte, Roberto Silva alertó sobre el duro panorama que atraviesan los equipos de la Segunda División. "En Segunda hay clubes que tienen deudas y siguen jugando. Son pocos los clubes al día, por eso creo que la Segunda División está en emergencia".