Diego Manicero explicó el secreto de su buen momento en la "U" de Córdova

Diego Manicero mide solo 1.68 m, pero ante Municipal se hizo gigante, anotó un golazo y se puso al equipo sobre sus hombros para conseguir tres puntos que, al parecer, encaminarán a Universitario a salir de la zona crítica de la tabla de posiciones. En cristiano, alejarse del temido descenso.

“Soy sincero, no miro la tabla, pero sabemos en qué situación estamos y, claro, es difícil jugar así. Ningún jugador quiere vivir un momento así, pero sé que saldremos adelante. Esta camiseta pesa muchísimo. Los rivales siempre se juegan la vida ante Universiatrio”, señaló el volante argentino.

¿En qué siente que mejoró Manicero con el nuevo comando técnico? Él mismo lo explicaó: “Nicolás (Córdova) me ha dado otra función que con Pedro (Troglio) no tenía. Me ha brindado mucha confianza y eso para el jugador es importante y lo estoy aprovechando muchísimo y gracias a Dios me están saliendo las cosas como yo quiero”.

Diego Manicero ahora apunta a seguir en racha ante Real Garcilaso, el rival de turno y tiró una promesa: “Hay que ganar sí o sí. No hay de otra”.

EL DATO:

La nacionalización de Diego Manicero quedó en stand by hasta el próximo año.