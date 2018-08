Pablo Bengoechea: "Alianza Lima tiene que mejorar para salir primero"

Para Pablo Bengoechea, no hay misterios. UTC triunfó en el partido que Alianza Lima tenía la obligación de ganar para seguir aspirando al título del Torneo Apertura. No fue así y Sporting Cristal es justo campeón del segundo campeonato del año.

"Desde el inicio del juego UTC jugó mejor que nosotros, manejo la pelota, los espacios en los contragolpes, aguantaron la pelota y tuvieron aire. No hicimos un buen partido y eso nos lleva a dejar el Apertura, queda un partido pensando en el acumulado. El año pasado recibimos muchos elogios y ahora críticas, yo soy el responsable. Los muchachos lo intentaron, hay días que las cosas salen y otros días que no, no tuvimos claridad", admitió el DT de Alianza Lima en conferencia de prensa.

PUEDES VER: La increíble ocasión que falló Villamarín y el gol mal anulado a Riojas

Pablo Bengoechea no fue mezquino y destacó al flamante campeón del Torneo Apertura. "Sporting Cristal hizo un buen campeonato. Sacó puntos en la altura como ganar en Ayacucho o puntuar en Cajamarca. Ahora cambia las localías y nosotros tendremos a esos rivales en nuestra casa", sostuvo.

Pese al trago amargo para los hinchas de Alianza Lima, 'El Profesor' le dedicó unas palabras al pueblo blanquiazul. "Agradezco al hincha el apoyo que muestra siempre. Sentimos agradecimiento hacia ellos por el campeonato del año pasado. Con lo que hicimos hasta ahora no alcanza. Tenemos que salir primeros y no segundos", sentenció.

NO TE LO PIERDAS: Alianza Lima le dijo adiós al Torneo Apertura y estos son los mejores memes

Alianza Lima cerrará su participación en el Torneo Apertura este domingo cuando reciba a Deportivo Binacional en Matute. La semana siguiente debutará en el Torneo Clausura jugando de local ante Sport Rosario, un partido en el que solo vale el triunfo para empezar con el pie derecho el campeonato que aspira a ganar.

EL DATO:

Pablo Bengoechea fue campeón nacional con Alianza Lima en el 2017 tras ganar el Torneo Apertura y Clausura.