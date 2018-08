¿Cuánto tiempo se quedará Germán Denis en Universitario?

A poco de presentar oficialmente a Germán Denis como el nuevo integrante de Universitario de Deportes, el periodo de su contrato fue la primera incógnita de los hinchas. Precisamente, el gerente general del club ‘merengue’, Alberto Elejalde, aclaró las dudas, asegurando que el vínculo iniciará por seis meses, sin embargo, no se descarta que haya ampliación del convenio.

"Lo único concreto es que ya arribó Germán Denis. En un principio, su acuerdo será por seis meses con la posibilidad de ampliar el tiempo. Es cierto que en los últimos meses no ha jugador, pero según nos han informado, se mantiene en plena forma física. Como el nivel de competencia en otros países es mayor al del torneo peruano, eso le permite tener una ventaja", enfatizó a 'SúperDeporte'.

En cuanto a ser consultado por el resto de fichajes que haría la ‘U’, Elejalde manifestó que al no concretar ningún otro refuerzo no podrá referirse al tema, aunque no descarta que el resto de integrantes lleguen al elenco ‘crema’ con un acuerdo distinto.

"No necesariamente vamos a tener la misma política de tiempo de contrato con los demás fichajes. No podemos revelar aún las condiciones de ningún contrato, aunque la realidad es que la mayoría de los futbolistas en el torneo local tienen contrato hasta diciembre. Eso, evidentemente, hace que tengamos que tener que plantear algunas condiciones para prorrogar vínculos hasta el siguiente año. Todavía no estamos en condiciones de anunciar otros nombres porque no se han materializado los acuerdos”, sentenció el gerente de Universitario.

EL DATO

Universitario de Deportes finalizará el Torneo Apertura enfrentando a Comerciantes Unidos, el domingo 26, a la 1:00 p.m.