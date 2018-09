Nicolás Córdova: "El único objetivo de Universitario es salvarse del descenso"

A pocos días para el cierre del Libro de Pases, Universitario recibió la noticia que esperaba: la habilitación de la Federación Peruana de Fútbol para poder contratar jugadores. Y así se reforzó con el argentino Germán Denis, el uruguayo Pablo Lavandeira y Alberto Rodríguez.

Sin embargo, la ilusión de los hinchas de Universitario se diluyó con la derrota ante Melgar (2-1) en el estreno del Torneo Clausura y quedó totalmente confirmada con las palabras del DT Nicolás Córdova.

En conferencia de prensa, el estratega chileno le dejó en claro a los fanáticos de Universitario el real objetivo para el tercer torneo del año. "El objetivo que tenemos hoy por hoy es salvar el descenso, no puedo pensar en otra cosa. La situación que se me presentó era esa, lo único que me pidieron era que el equipo siga en Primera", afirmó.

"Lamentablemente se nos levantó la sanción casi sobre la hora y hubiera sido mejor haber traído más refuerzos, ya que con más tiempo restante se habría podido analizar más. Pero respecto a los tiempos, presupuesto y necesidades, llegó lo mejor que pudo haber llegado. Nos hemos reforzado de manera eficaz y esta máquina tiene que empezar a funcionar de la manera que queremos", abundó.

Ahora bien, Nicolás Córdova valoró la actual plantilla de Universitario con la llegada de refuerzos, aunque dejó en claro que ya planifica la temporada 2019. "Ahora tenemos una lista más competitiva. Esto no es un proyecto que termina en diciembre. Ya estamos haciendo la planificación para el próximo año", puntualizó.

EL DATO:

Universitario volverá a la acción en el Torneo Clausura el próximo martes cuando reciba a UTC.