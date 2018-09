Mauricio Affonso: “Cristal es un merecido campeón del Apertura, , pero Alianza es un grande"

Mauricio Affonso, el “9” de Alianza que apunta de sus cuatro goles y empuje que trasmite en cada balón dividido, perfecciona su liberto de cara al arco rival para reventar el arco de Patricio Álvarez, el seleccionado que enfrentará por vez primera el domingo en Matute.

“Cristal es un merecido campeón del Apertura. Un equipo que viene jugando tiempo, pero Alianza es un grande que no mirará ni la tabla del acumulado al tenerlo al frente”, confesó a LÍBERO.

Para el “Tanque”, los goles de su colega Emanuel Herrera no pasan desapercibidos. “Es un gran atacante. Goleador. Habrá que tener cuidado. Cristal, en líneas generales, tiene un gran equipo. Jugadores como Herrera le hacen bien al fútbol peruano”, indicó el charrúa.

Si bien el juego aéreo es su mayor virtud, en el colectivo tampoco desentona. No será un privilegiado con la pelota al ras del campo, pero el atacante tiene lectura táctica que la aplica apenas pisa el área rival. “Desde pequeño siempre he ensayo los cabezazos”, argumentó el ex Peñarol, quien admira a sus compatriotas Diego Forlán y Edinson “El Matado” Cavani.