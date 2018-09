Clubes peruanos sufren la inhabilitación de sus tribunas populares

¿Sanción drástica? Cuando se pedía que las autoridades, léase Policía Nacional y la Comisión Antiviolencia, liderada por Miguel Vega, tomaran una postura contundente para desterrar a los delincuentes del fútbol, se decidió algo que al parecer no será la solución. Los altos mandos de la PNP informaron que los últimos hechos de violencia en nuestro fútbol sucedieron en las tribunas populares Sur y Norte. Por tal razón, sugirieron que se debe atacar allí con una sanción.

Ante ello, Miguel Vega, de la Comisión Antiviolencia en los Espectáculos Deportivos, decidió que Universitario, en primer lugar, se vea castigado con tres partidos sin tribunas populares.

Bueno, aquí hay que explicar que la “U”, hace dos semanas, fue sancionada por la misma comisión con 1 partido sin populares (que se cumplió ante UTC) y los otros dos (frente a San Martín y U. Comercio) a puertas cerradas.

Con la nueva “sanción”, esto quedó sin efecto y la “U” jugará con hinchas en Oriente y Occidente en las próximas dos fechas, pero sin populares. Es decir, algo es algo. Ganó la “U”.

¿Y Alianza Lima? El propio Vega informó que ante los hechos de violencia en el último partido dentro y fuera del estadio Alejandro Villanueva, al cuadro blanquiazul se le sanciona también con la suspensión de sus tribunas populares por tres fechas.

Frente a Real Garcilaso, Melgar y Cantolao, los “grones” no podrán contar con Sur ni Norte. Todo esto como medida correctiva y que si no se cumple a cabalidad la sanción puede agravarse.

Sin embargo, eso no es todo,. También se informó que en las próximas fechas, todos los partidos calificados de alto riesgo -es decir entre clubes grandes- también serán sin populares. Esto incluye el clásico Alianza vs “U” de la fecha 12, donde los íntimos serán locales.