Leao Butrón lo confesó: "Emanuel Herrera es quien más me ha hecho sufrir"

Cuando Leao Butrón tiene algo que contar, normalmente es una opinión de fútbol cercana al cuadro de Alianza Lima. Es un referente dentro y fuera del campo, por lo brindado en cada partido, como también el buen comportamiento cuando debe declarar con la prensa deportiva. Debido a esto, asumió su condición más sincera y confesó qué jugador le hizo pasar malos ratos de verdad dentro del terreno deportivo.

La confesión en mención sorprendió mucho porque mientras conversaba con Radio Programas del Perú (RPP), habló sobre el goleador de Sporting Cristal actualmente: "Bueno fuera que me los anotara en 4 partidos, pero me los hizo en 3, porque uno no jugó. Realmente de sufrir en corto tiempo, Herrera es el que más me ha complicado", señaló cuando se le preguntó por 'quién lo ha hecho sufrir más'.

Aunque también mencionó al 'Checho' Ibarra y Waldir Sáenz, ambos futbolistas ya retirados pero cuando estaban en actividad fueron fulminantes rivales. Goleadores que lo han 'vacunado' de forma continua durante toda su experiencia profesional, pero no se olvidó de 'El Tanque Celeste': "Lo de Herrera solo fue en 8 meses, ahí está la pequeña gran diferencia", sostuvo Leao Butrón mientras cerraba la buena opinión sobre el actual 'killer bajopontino'.

Además, 'San Leao' Butrón contó cuáles son las sensaciones dentro de Alianza Lima, cómo vienen trabajo y qué es lo que le depara el destino más instantáneo: "Hemos tenido una reunión hace una semana y es muy probable que juegue un año más. Me siento bien ahora. Quiero retirarme bien. Espero que sea en Alianza", dejando en claro que todavía la negociación recién está comenzando, se encuentra en su fase inicial y es un trabajo de largo aliento en las salas dirigenciales del club 'blanquiazul'.

EL DATO:

Emanuel Herrera cuenta con 30 goles actualmente y espera pasar a Esidio que en el año 2000, marcó 37 goles con Universitario de Deportes.