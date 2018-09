Periodistas argentinos y chilenos celebraron el The Best a Perú [VIDEO]

Los saludos no dejan de llegar tras ganar el The Best de la FIFA a la ‘Mejor Afición’. Esta vez, el turno fue de diversos periodistas argentinos y chilenos, quienes reconocieron que fue justo este agradecimiento por lo mostrado durante todo el Mundial de Rusia 2018.

“No es un título, es un premio, un homenaje y mucho más, porque resistieron históricamente el viaje, fueron leales, alentaron sin parar y se bancaron (respaldaron), más allá del resultado, todo lo que hizo Perú durante el Mundial. Llenaron los estadios. Todos hicieron una sola nación”, señaló el reconocido periodista Gustavo Cherquis.

A su vez, la prensa chilena también hizo eco del The Best a Perú. “Por su aliento, por su entrega y porque nunca dejaron de creer. Todos aclamaron por su selección para presenciar el Mundial y terminaron conquistan el FIFA Fan Awards 2018”

"Estamos muy orgullosos de sentir parte de todo lo que ha ocurrido en estos últimos meses con la Selección Peruana. Es un premio muy lindo que reconoce la alegría y la pasión que han mostrado los hinchas peruanos que llegaron a Rusia".

DATO:

El premio FIFA The Best se lo quedará la Federación Peruana de Fútbol.