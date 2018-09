Nicolás Córdova seguirá al frente de Universitario y reveló “estamos golpeados”

La continuidad de Nicolás Córdova en Universitario no está en discusión al margen de la dura derrota que sufrió hoy su equipo a manos de Ayacucho FC. El técnico ‘crema’ está seguro que saldrán del momento complicado que se encuentran. Sin embargo, antes el chileno dejó un mensaje tras el resultado ante los ‘Zorros’.

"La expulsión nos obliga a hacer un cambio que no tenía previsto y que nos deja jugando más de 80 minutos con un hombre menos en la altura y eso te cambia todos los planes que tenías para el partido. Ellos fueron justamente merecedores de la victoria, pero la expulsión condiciona el actuar del equipo",, señaló el técnico Nicolás Córdova.

Sobre la roja que recibió de Juan Manuel Vargas, Nicolás Córdova señaló que es "Una expulsión de fútbol, son cosas que suceden, normales dentro de un partido, él quedó como último hombre y le tocó ser expulsado".

Finalmente, Córdova "Sabemos que no es su posición, pero de los posibles jugadores que podían estar ahí, ya habíamos probado otras alternativas y no hemos estado satisfechos. Ya Javier lo había hecho y lamentablemente hoy no estuvo a la altura de lo que venía trabajando con nosotros. El camerín obviamente está golpeado".

DATO:

El próximo partido de Universitario será ante Sport Huancayo. Las dos bajas confirmadas por ahora es Raúl Fernández y Juan Vargas por su expulsión de hoy.